فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

Ärger um Bundesliga-Profi Denis Vavro (29). Der Wolfsburger verliert bei einem Hallenturnier in seiner Heimat Slowakei die Nerven und ohrfeigt einen 17-jährigen Jugendspieler 😱 pic.twitter.com/9z2t2zInW1 — Fussballfc (@Fussball_fc) January 6, 2026

وجد مدافع الألماني دينيس فافرو نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر، بعد تداول مقاطع مصوّرة من تُظهر مشادة خلال بطولة صالات، تلاها اعتداء باليد على مشجع يبلغ 17 عامًا.وبالتوازي مع انتشار اللقطات على منصات التواصل، أكدت تغطية أوروبية أن فولفسبورغ كان على علم بالواقعة، وأن النادي عقد اجتماعًا داخليًا مع اللاعب لمعالجة ما حدث، حيث قدّم اعتذارًا عن سلوكه.وعلى صعيد الإجراءات الرسمية، ذكرت التغطيات أن في السلوفاكي بدأت النظر في الملف، ما يفتح الباب أمام احتمالات عقوبات انضباطية وفق ما ستخلص إليه التحقيقات والإجراءات المعتمدة.وتبرز حساسية القضية في كونها تمسّ معيار السلوك والانضباط خارج المباريات الرسمية، وهي ملفات باتت الأندية والاتحادات الأوروبية تتعامل معها بوصفها جزءًا من والسمعة المؤسسية، لا مجرد "حادثة هامشية".