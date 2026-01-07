الأخبار
فيديو - فضيحة صفعة تُحرج فافرو

A-
A+

كرة القدم

2026-01-07 | 00:33
وجد مدافع فولفسبورغ نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر

وجد مدافع فولفسبورغ الألماني دينيس فافرو نفسه في قلب جدلٍ خارج المستطيل الأخضر، بعد تداول مقاطع مصوّرة من سلوفاكيا تُظهر مشادة خلال بطولة صالات، تلاها اعتداء باليد على مشجع يبلغ 17 عامًا.
وبالتوازي مع انتشار اللقطات على منصات التواصل، أكدت تغطية أوروبية أن فولفسبورغ كان على علم بالواقعة، وأن النادي عقد اجتماعًا داخليًا مع اللاعب لمعالجة ما حدث، حيث قدّم اعتذارًا عن سلوكه.
وعلى صعيد الإجراءات الرسمية، ذكرت التغطيات أن لجنة الانضباط في الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم بدأت النظر في الملف، ما يفتح الباب أمام احتمالات عقوبات انضباطية وفق ما ستخلص إليه التحقيقات والإجراءات المعتمدة.
وتبرز حساسية القضية في كونها تمسّ معيار السلوك والانضباط خارج المباريات الرسمية، وهي ملفات باتت الأندية والاتحادات الأوروبية تتعامل معها بوصفها جزءًا من الحوكمة والسمعة المؤسسية، لا مجرد "حادثة هامشية".




رياضة

كرة القدم

فولفسبورغ

دينيس فافرو

