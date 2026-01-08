عاجل
كرة القدم

2026-01-08 | 00:37
بالوتيلي في محطته الـ12 من أوروبا إلى ملاعب دبي

توصّل إلى اتفاق للانضمام إلى نادي الاتفاق - دبي

كشفت تقارير صحافية أوروبية أنّ المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي توصّل إلى اتفاق للانضمام إلى نادي الاتفاق - دبي، بعقدٍ يمتد لمدة عامين ونصف، في خطوة تُعيد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى المنافسات بعد فترة ابتعاد منذ نهاية تجربته مع جنوى.
ومن المنتظر أن يسافر بالوتيلي إلى دبي يوم غد الجمعة للالتحاق بالفريق وبدء التحضيرات، على أن يصبح قيدُه رسميًّا اعتبارًا من 12 كانون الثاني – يناير، وفق ما أوردته مصادر رياضية نقلًا عن الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.
وسبق لِبالوتيلي أن خاض 11 تجربة مع أندية أوروبية عدّة، أبرزها إنتر ميلان وميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، إضافة إلى نيس ومرسيليا في فرنسا، كما مثّل المنتخب الإيطالي في محطات دولية مختلفة.


