4 آب "الحقيقة الضائعة"
إعلان صادم للاعب تشيلسي الشاب: أعيش أيامي الأخيرة

إعلان صادم للاعب تشيلسي الشاب: أعيش أيامي الأخيرة
كرة القدم

2026-01-10 | 00:37
إعلان صادم للاعب تشيلسي الشاب: أعيش أيامي الأخيرة

وضعه الصحي بات حرجا للغاية

أعلن لاعب تشيلسي السابق على مستوى الفئات السنية، لاميشا موسوندا (33 عاما)، عبر حساباته على مواقع التواصل، أن وضعه الصحي بات حرجا للغاية، وأنه قد لا يتبقى له سوى "أيام قليلة"، بعد معاناة مع مرض خطير على مدار عامين.
وبحسب ما نقلته المصادر نفسها، أوضح موسوندا أن غيابه عن منصات التواصل خلال الفترة الماضية كان بسبب محاولاته استعادة صحته، قبل أن يطلب من المتابعين الدعاء والمساندة، مؤكدًا أنه سيواصل القتال "حتى آخر نفس". 
كما أشارت تقارير إلى تفاعل واسع ورسائل دعم من شخصيات في الوسط الكروي عقب نشره الرسالة، علماً أن موسوندا لم يكشف عن طبيعة المرض أو تفاصيل طبية دقيقة، كما لا توجد حتى الآن جهة طبية أو بيان رسمي مستقل يحدد مسار حالته.
وكتب موسوندا "الحياة مزيج من الصعود والهبوط، ولا أحد يستطيع أن يفهم حقًا الألم الذي تمرّ به.
خلال العامين الماضيين كانت الأيام صعبة ومرهقة عليّ بشكل خاص. وبحزن شديد أبلغكم أنني أقاتل لاستعادة صحتي، وهذا ما يفسّر غيابي عن وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف "اضطررت لمواجهة الحقيقة: صحتي في وضع حرج، وأنا الآن أقاتل من أجل البقاء. دعمكم وصلواتكم تعني لي الكثير في هذا الوقت. أنا وعائلتي نقاتل، ولن أستسلم حتى آخر نفس.
وكما ترون، كنت محظوظًا لأنني عشت شبابا جميلا، وما زال لدي الكثير لأقدمه. لكن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين كنت أتمنى أن أشكرهم شخصيًا. وفكرة أنني قد لا أمتلك فرصة القيام بذلك تُحزنني".



مقالات ذات صلة

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟
2025-10-24

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته
2026-01-05

لاعب ميتز الشاب غامر بحياته لإنقاذ صديقته

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً
2025-10-21

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن
2025-11-26

لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن

إعلان صادم للاعب تشيلسي الشاب: أعيش أيامي الأخيرة

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

لاميشا موسوندا

تأجيل مباراة في الدوري الألماني بسبب طبقات الجليد
فيديو - اللاعب الذي استحق بطاقتين حمراوين

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

