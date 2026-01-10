فيديو - اللاعب الذي استحق بطاقتين حمراوين

Tekel pada satu pemain langsung kartu merah sudah biasa. Tapi pernahkah kalian melihat orang kena kartu merah gara-gara sekali tekel kena dua pemain?



Hal ini dilakukan oleh Andre Orellana, pemain dari Marathon, salah satu tim besar di Honduras.pic.twitter.com/TSo5DL6ib8 — Liganya Paes, Wibowo, Messi, & Son + Amerika Utara (@ConcacafID) January 9, 2026

استحق اللاعب أندريه أورييانا، 21 عاما، بطاقتين حمراوين، وليس واحدة فقط، خلال لقاء فريقه مع أوليمبيا في الدوري الهندوراسي .فقد طار المدافع الشاب مندفعا بكلتا قدميه وبمسامير حذائه نحو كارلوس بينيدا وجيرمان ميجيا، ما أوقعهما متألمين على أرضية الملعب، ما دفع الحكم الى اشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.المدهش أن أوريانا كان يلعب لنادي ماراثون، على سبيل الإعارة من أوليمبيا، ما يعني أنه استهدف بتدخله العنيف زميليه السابقين.واللافت أيضاً أن الحادثة والمباراة وقعتا في أيلول - سبتمبر الماضي، لكن انتشارها الواسع تأخر الى على منصات التواصل الاجتماعي.