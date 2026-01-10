فيديو - اللاعب الذي استحق بطاقتين حمراوين

استحق اللاعب أندريه أورييانا، 21 عاما، بطاقتين حمراوين، وليس واحدة فقط، خلال لقاء فريقه ماراثون
مع أوليمبيا في الدوري الهندوراسي الممتاز لكرة القدم
.
فقد طار المدافع الشاب مندفعا بكلتا قدميه وبمسامير حذائه نحو كارلوس بينيدا وجيرمان ميجيا، ما أوقعهما متألمين على أرضية الملعب، ما دفع الحكم الى اشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.
المدهش أن أوريانا كان يلعب لنادي ماراثون، على سبيل الإعارة من أوليمبيا، ما يعني أنه استهدف بتدخله العنيف زميليه السابقين.
واللافت أيضاً أن الحادثة والمباراة وقعتا في أيلول - سبتمبر الماضي، لكن انتشارها الواسع تأخر الى اليوم
على منصات التواصل الاجتماعي.