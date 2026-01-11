الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع
كرة القدم

2026-01-11 | 02:21
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل

شهدت مباراة إدنبرة سيتي أمام ستيرلينغ ألبيون في دوري الدرجة الثانية الاسكتلندية لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء باتجاه أحد المشجّعين في المدرجات خلال الدقائق الأخيرة، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم ألبيون (٣-١) عند الدقيقة ٨٦.
لكن من الناحية التنظيمية، لا تُستخدم البطاقات الحمراء لإصدار “قرار طرد” بحق المشجّعين، إذ تنص قوانين اللعبة على أن البطاقة الحمراء أو الصفراء لا تُشهر إلا للاعب أو بديل أو لاعب مُستبدَل أو مسؤول فريق.
وبناءً على ذلك، تُفهم الواقعة على أنها حركة ساخرة من الحكم تجاه مشجّع أثار مشكلة في المدرجات، بينما يبقى التعامل الفعلي مع الجمهور من اختصاص منظمي المباراة وأمن الملعب عبر الإبعاد أو المنع، لا عبر العقوبات التحكيمية داخل قوانين المباراة.



أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال
2025-11-14
2025-11-14

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

أول بطاقة حمراء في مسيرة بيدري
2025-10-26
2025-10-26

أول بطاقة حمراء في مسيرة بيدري

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!
2025-12-02
2025-12-02

تشيلسي: 7 بطاقات حمراء منذ بداية الموسم!!

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
2025-10-20
2025-10-20

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

