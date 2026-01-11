في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل

شهدت مباراة إدنبرة سيتي أمام ستيرلينغ في الدرجة الثانية الاسكتلندية لقطة غير مألوفة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء باتجاه أحد المشجّعين في المدرجات خلال الدقائق ، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم ألبيون (٣-١) عند الدقيقة ٨٦.

لكن من الناحية التنظيمية، لا تُستخدم البطاقات الحمراء لإصدار “قرار طرد” بحق المشجّعين، إذ تنص قوانين اللعبة على أن البطاقة الحمراء أو الصفراء لا تُشهر إلا للاعب أو بديل أو لاعب مُستبدَل أو مسؤول فريق.

وبناءً على ذلك، تُفهم الواقعة على أنها حركة ساخرة من الحكم تجاه مشجّع أثار مشكلة في المدرجات، بينما يبقى التعامل الفعلي مع الجمهور من اختصاص منظمي المباراة وأمن الملعب عبر الإبعاد أو المنع، لا عبر التحكيمية داخل قوانين المباراة.







