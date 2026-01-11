السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة بعد نفوق الحصان "كالف دو بيرليه" عقب حادثة تعثّر شهدها مضمار كيمبتون يوم السبت.

ويُعدّ الحصان، البالغ من العمر 6 سنوات، مملوكًا جزئيًا للسير أليكس فيرغوسون، الأسطوري السابق لمانشستر .

وكان "كالف دو بيرليه" يشارك في سباق "كورال سيلفيناياكو كونتي تشيس" (درجة ثانية)، قبل أن يفقد فارسه كوبدن السيطرة عليه في المراحل من المنافسة.

وبعدها بساعات، تأكدت وفاة الحصان، لتكون هذه الحالة الثانية في نفسه في كيمبتون، بعدما سُجّلت واقعة مماثلة للحصان "ويرتبول" خلال سباق للناشئين.

وخاض الحصان 11 سباقًا خلال مسيرته، وحقق 6 انتصارات، من بينها فوز بارز في سباق "ماغهول نوڤايسز تشيس" (درجة أولى) ضمن مهرجان "غراند ناشيونال" في إينتري خلال - أبريل 2025، حيث حصد ما يزيد على 67000 جنيه إسترليني من الجوائز، كما فاز بسباق "أدونيس جوڤينايل هيردل" (درجة ثانية) في شباط - فبراير 2024، وحقق انتصارًا لافتًا في تشيلتنهام يوم رأس السنة 2025.







