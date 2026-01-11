الأخبار
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
كرة القدم

2026-01-11 | 02:22
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة بعد نفوق الحصان "كالف دو بيرليه" عقب حادثة تعثّر شهدها مضمار كيمبتون يوم السبت.
ويُعدّ الحصان، البالغ من العمر 6 سنوات، مملوكًا جزئيًا للسير أليكس فيرغوسون، المدير الفني الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد.
وكان "كالف دو بيرليه" يشارك في سباق "كورال سيلفيناياكو كونتي تشيس" (درجة ثانية)، قبل أن يفقد فارسه هاري كوبدن السيطرة عليه في المراحل الأخيرة من المنافسة.
وبعدها بساعات، تأكدت وفاة الحصان، لتكون هذه الحالة الثانية في اليوم نفسه في كيمبتون، بعدما سُجّلت واقعة مماثلة للحصان "ويرتبول" خلال سباق للناشئين.
وخاض الحصان 11 سباقًا خلال مسيرته، وحقق 6 انتصارات، من بينها فوز بارز في سباق "ماغهول نوڤايسز تشيس" (درجة أولى) ضمن مهرجان "غراند ناشيونال" في إينتري خلال نيسان - أبريل 2025، حيث حصد ما يزيد على 67000 جنيه إسترليني من الجوائز، كما فاز بسباق "أدونيس جوڤينايل هيردل" (درجة ثانية) في شباط - فبراير 2024، وحقق انتصارًا لافتًا في تشيلتنهام يوم رأس السنة 2025.



السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع

