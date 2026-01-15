عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
13 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
10 o
AlJadeedTv
كسروان
12 o
AlJadeedTv
متن
12 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا
A-
A+

كرة القدم

2026-01-15 | 01:57
بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

واصل بايرن ميونيخ تقديم موسم استثنائي في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ تقديم موسم استثنائي في الدوري الألماني، بعدما أنهى مرحلة الذهاب بسجلٍ بلا هزيمة عبر 17 مباراة، معززًا صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفرق أهداف +53، عقب فوزه الأخير على كولن (3-1)، الذي ثبّت موقعه في القمة، ووسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 11 نقطة. 
على مستوى الأرقام، يمتلك بايرن أقوى هجوم في المسابقة بعدما سجّل 66 هدفًا، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية هذا الموسم، في مقابل صلابة دفاعية لافتة تجلّت باستقباله 13 هدفًا فقط، كأفضل خط دفاع في الدوري حتى الآن. 
وبجانب الفاعلية الهجومية والاتزان الدفاعي، يتصدر الفريق أيضا مؤشرات السيطرة على اللعب، إذ سجّل أعلى متوسط استحواذ في البوندسليغا بنسبة 62%.
أما على صعيد المؤشرات المتقدمة، فتضع بيانات الأهداف المتوقعة بايرن في الصدارة كذلك، بما يعكس حجم الفرص التي يصنعها واستمرارية حضوره الهجومي بغضّ النظر عن تقلبات إنهاء الهجمات.


مقالات ذات صلة

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ
2025-12-22

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
2025-12-18

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟
2025-12-11

لماذا جمّد نوير مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونيخ؟

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
2025-11-25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

الدوري الألماني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة
"السيد سينايوغو" الذي خذله "النسور" فانتهى مُعتقلاً

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟
02:01

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟

العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية

02:01

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟

العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال
02:00

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا

02:00

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا

ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة
01:58

ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء

01:58

ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء

اخترنا لك
ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟
02:01
بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال
02:00
ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة
01:58
"السيد سينايوغو" الذي خذله "النسور" فانتهى مُعتقلاً
01:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026