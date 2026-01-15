بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

واصل تقديم موسم استثنائي في ، بعدما أنهى مرحلة الذهاب بسجلٍ بلا هزيمة عبر 17 مباراة، معززًا صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفرق أهداف +53، عقب فوزه الأخير على كولن (3-1)، الذي ثبّت موقعه في القمة، ووسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 11 نقطة.

على مستوى الأرقام، يمتلك أقوى هجوم في المسابقة بعدما سجّل 66 هدفًا، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية هذا الموسم، في مقابل صلابة دفاعية لافتة تجلّت باستقباله 13 هدفًا فقط، كأفضل خط دفاع في الدوري حتى الآن.

وبجانب الفاعلية الهجومية والاتزان الدفاعي، يتصدر الفريق أيضا مؤشرات السيطرة على اللعب، إذ سجّل أعلى متوسط استحواذ في بنسبة 62%.

أما على صعيد المؤشرات المتقدمة، فتضع بيانات الأهداف المتوقعة بايرن في الصدارة كذلك، بما يعكس حجم الفرص التي يصنعها واستمرارية حضوره الهجومي بغضّ النظر عن تقلبات إنهاء الهجمات.





