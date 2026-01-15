"السيد سينايوغو" الذي خذله "النسور" فانتهى مُعتقلاً

وعد "السيد سينايوغو" بفوز بكأس الأمم

وعد "السيد سينايوغو" بفوز بكأس الأمم ، في مقابل حصوله على تبرعات، إلا أن " " ودّع البطولة يوم الجمعة الماضي من الدور ربع النهائي على يد السنغال (0-1).

وبعد أن جمع أكثر من 22 مليون فرنك أفريقي (33,500 يورو)، وفقا لأحد معاونيه، اقتادت الشرطة "السيد سينايوغو" اثر الهزيمة، أمام حشد غاضب، تجمع أمام منزله.

وتم القاء القبض على "السيد سينايوغو" يوم السبت الفائت بتهمة الاحتيال، ووُضع رهن الاحتجاز لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، وفقا لما أفاد به مصوران كانا يعملان لدى الدجال.

وقال مسؤول من "الدجل يُعاقب عليه القانون في مالي"، وذكر أن الشخص الذي كان يُعرف سابقا كناشط سياسي، "ادّعى الزعامة بين ليلة وضحاها وجمع ثروة طائلة".







