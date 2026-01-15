عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة
كرة القدم

2026-01-15 | 01:58
ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء

أصدر موقع (Give Me Sport) قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء، وضمت في معظمها أسماء لنجوم عظماء، تصدرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي بـ764 هدفاً في 1,136 مباراة.
وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ثانياً، برصيد 763 هدفاً في 1,275 مباراة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، ثالثاً بـ622 هدفاً في 992 مباراة.
وحل الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي رابعاً بـ537 هدفا في 1,020 مباراة، وخلفه السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش بـ488 هدفا في 988 مباراة، والفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي بـ456 هدفا في 957 مباراة، ثم البوسني إيدين دزيكو 426 هدفا في 979 مباراة.



مقالات ذات صلة

كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو
2026-01-04

كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو

فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير
2026-01-05

فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير

فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط
2025-10-26

فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط

مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا
2026-01-14

مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا

ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال
بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟
02:01

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟

العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية

02:01

ما هي حقيقة زواج فونسيكا وفينيسيوس جونيور؟

العلاقة لا زالت حديثة ولا توجد أي خطوات رسمية

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال
02:00

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا

02:00

بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا

بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا
01:57

بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

واصل بايرن ميونيخ تقديم موسم استثنائي في الدوري الألماني

01:57

بايرن ميونيخ يسيطر على البوندسليغا

واصل بايرن ميونيخ تقديم موسم استثنائي في الدوري الألماني

