ميسي يهزم رونالدو في قائمة جديدة

قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء

أصدر موقع (Give Me Sport) قائمة تخص اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف دون ركلات جزاء، وضمت في معظمها أسماء لنجوم عظماء، تصدرهم ، قائد إنتر ميامي الأميركي بـ764 هدفاً في 1,136 مباراة.

وجاء ، قائد النصر السعودي ثانياً، برصيد 763 هدفاً في 1,275 مباراة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الإسباني، ثالثاً بـ622 هدفاً في 992 مباراة.

وحل الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي رابعاً بـ537 هدفا في 1,020 مباراة، وخلفه السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش بـ488 هدفا في 988 مباراة، والفرنسي بنزيما قائد السعودي بـ456 هدفا في 957 مباراة، ثم البوسني إيدين دزيكو 426 هدفا في 979 مباراة.







