وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في ، والتي عُرفت عالميًا باستضافة مباريات وفعاليات جماهيرية على منصة عائمة مع مدرج شبه دائري يذكّر بمسرحٍ قديم، تمهيدًا لإعادة بنائها كمَعلَمٍ جديد بسعة تصل إلى 30,000 متفرّج تحت اسم "إن إس سكوير (NS Square)"، على أن يكتمل المشروع في 2027.

وسيضمّ المشروع منصة دائمة ومدرجًا دائريًا بانحناءات تُقرّب الجمهور من منطقة ، مع قابلية تهيئة المساحة لفعاليات متفاوتة الأحجام، من عروض ومهرجانات إلى أنشطة ومنافسات رياضية.

كما يتضمن "إن إس سكوير" ممشىً عامًا مائيًا يلتف حول المنصة لتحسين الربط المشاة على امتداد طوال العام، إضافةً إلى مركزٍ للرياضات المائية (مثل التجديف والكاياك وسباقات قوارب التنين) ومرافق ترفيهية وخيارات طعام، فضلًا عن "معرض" مخصص لسردية الخدمة الوطنية في مشروع تُقدَّر تكلفته المشروع بنحو 650 مليون سنغافوري.







