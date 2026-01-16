برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات

كشف المرصد الدولي لكرة القدم
التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة الأندية التي تخرّج أكبر عدد من اللاعبين الذين ظهروا هذا الموسم في مباريات الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
(إنجلترا، إسبانيا، فرنسا
، ألمانيا وإيطاليا)، وذلك حتى تاريخ ١٢ كانون
الثاني - يناير ٢٠٢٦.
وتصدّر برشلونة
الترتيب بـ 40 لاعبًا من خريجي "لا ماسيا" شاركوا في الدوريات الخمسة، متقدمًا على غريمه ريال مدريد
بـ 35، ثم باريس سان جيرمان
بـ 31 لاعبًا، فيما يحلّ رين رابعًا بـ 29، وجاء أياكس خامسًا بـ 27 كأعلى نادٍ خارج الدوريات الخمسة الكبرى في هذا التصنيف.
وبحسب القائمة ذاتها، ظهر تشيلسي في المركز السادس بـ 25 لاعبًا، يليه ريال سوسييداد سابعًا بـ 24 لاعبًا.
ويعتمد المرصد في تعريف "نادي التكوين - التدريب" على كون اللاعب قضى ما لا يقل عن 3 مواسم بين عمري 15 و21 مع النادي المعني قبل انتقاله لمساره الاحترافي.