برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات

قائمة الأندية التي تخرّج أكبر عدد من اللاعبين

كشف المرصد الدولي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة الأندية التي تخرّج أكبر عدد من اللاعبين الذين ظهروا هذا الموسم في مباريات الدوريات الخمسة الكبرى في (إنجلترا، إسبانيا، ، ألمانيا وإيطاليا)، وذلك حتى تاريخ ١٢ الثاني - يناير ٢٠٢٦.

وتصدّر الترتيب بـ 40 لاعبًا من خريجي "لا ماسيا" شاركوا في الدوريات الخمسة، متقدمًا على غريمه بـ 35، ثم بـ 31 لاعبًا، فيما يحلّ رين رابعًا بـ 29، وجاء أياكس خامسًا بـ 27 كأعلى نادٍ خارج الدوريات الخمسة الكبرى في هذا التصنيف.

وبحسب القائمة ذاتها، ظهر تشيلسي في المركز السادس بـ 25 لاعبًا، يليه ريال سوسييداد سابعًا بـ 24 لاعبًا.

ويعتمد المرصد في تعريف "نادي التكوين - التدريب" على كون اللاعب قضى ما لا يقل عن 3 مواسم بين عمري 15 و21 مع النادي المعني قبل انتقاله لمساره الاحترافي.







