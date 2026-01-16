الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات

برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات
كرة القدم

2026-01-16 | 02:53
برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات

قائمة الأندية التي تخرّج أكبر عدد من اللاعبين

كشف المرصد الدولي لكرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن قائمة الأندية التي تخرّج أكبر عدد من اللاعبين الذين ظهروا هذا الموسم في مباريات الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا)، وذلك حتى تاريخ ١٢ كانون الثاني - يناير ٢٠٢٦.
وتصدّر برشلونة الترتيب بـ 40 لاعبًا من خريجي "لا ماسيا" شاركوا في الدوريات الخمسة، متقدمًا على غريمه ريال مدريد بـ 35، ثم باريس سان جيرمان بـ 31 لاعبًا، فيما يحلّ رين رابعًا بـ 29، وجاء أياكس خامسًا بـ 27 كأعلى نادٍ خارج الدوريات الخمسة الكبرى في هذا التصنيف.
وبحسب القائمة ذاتها، ظهر تشيلسي في المركز السادس بـ 25 لاعبًا، يليه ريال سوسييداد سابعًا بـ 24 لاعبًا.
ويعتمد المرصد في تعريف "نادي التكوين - التدريب" على كون اللاعب قضى ما لا يقل عن 3 مواسم بين عمري 15 و21 مع النادي المعني قبل انتقاله لمساره الاحترافي.



مقالات ذات صلة

ما هي قضية الأحذية الموحّدة في أكاديمية مانشستر يونايتد؟
2026-01-11

ما هي قضية الأحذية الموحّدة في أكاديمية مانشستر يونايتد؟

اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي
2025-12-16

اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي

"الأمن" يتصدر لقاءات الرئيس عون في بعبدا
2026-01-07

"الأمن" يتصدر لقاءات الرئيس عون في بعبدا

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
2025-12-25

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

برشلونة يتصدّر خريجي الأكاديميات

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لا ماسيا

وداع "الملعب العائم"
فضيحة سخرية تُحرج ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا
02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

02:55

حملة مساندة لبورخا إيغليسياس في ملاعب اسبانيا

تعرّض مهاجم سيلتا فيغو بورخا إيغليسياس لإهانات ذات طابع رُهابي

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها
02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

02:54

لا لأوروبا بلا عقود: الأرجنتين تُشدّد على ناشئيها

قرّر الاتحاد الأرجنتيني تقييد الاستدعاءات إلى منتخبات الفئات السنّيّة

وداع "الملعب العائم"
02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

02:54

وداع "الملعب العائم"

هُدمت منشأة " The Float" الشهيرة على واجهة "مارينا باي" في سنغافورة

