الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

زيدان يقترب من عرش فرنسا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زيدان يقترب من عرش فرنسا
A-
A+

كرة القدم

2026-01-17 | 01:51
زيدان يقترب من عرش فرنسا

بدأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيينه

كشفت تقارير إعلاميّة أنّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بدأ إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيين زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا، خليفةً لديدييه ديشان بعد نهاية مهمته المرتبطة بكأس العالم 2026>
وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" وتابعته منصّات فرنسيّة متخصّصة، فإنّ العمل انطلق بالفعل على مستوى تشكيل الطاقم المساعد الذي سيرافق زيدان في حال إتمام التعيين، في مؤشر إلى انتقال الملف من مرحلة الترشيحات العامة إلى مرحلة الترتيبات التنفيذية.
ووفق التقرير نفسه، برز اسم دافيد بيتوني باعتباره الخيار الأوفر حظًا ليكون الذراع اليمنى لزيدان ضمن الجهاز الفني، مع الإشارة إلى أن الأخير يفضّل طاقمًا أوسع من النموذج المعتمد حاليًا مع ديشان، الذي يعتمد على نواة صغيرة تضم مساعدين محددين، إلى جانب مدرب لياقة ومدرب حراس مرمى.
كما أورد التقرير أنّ زيدان قد يطلب وحدة تحليل بيانات ضمن الهيكل الفني، بما يواكب التحول المتزايد نحو القرار المبني على البيانات داخل المنتخبات الكبرى.
وكان ديشان قد أعلن سابقًا أنّه لن يجدّد عقده الذي ينتهي في 2026، وأنه سيغادر منصبه بعد نهاية كأس العالم، وفق ما أكدته أيضًا مصادر رسمية للاتحاد الفرنسي.



مقالات ذات صلة

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي
2025-12-11

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس
2025-11-15

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
01:53

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري
2025-12-11

فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري

زيدان يقترب من عرش فرنسا

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

زين الدين زيدان

منتخب فرنسا

ديدييه ديشان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
01:53

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقترب برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول

01:53

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقترب برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
01:52

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل

01:52

فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة

أثار إعلان حديث لشركة أديداس جدلًا على منصّات التواصل

عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا
01:48

عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي

01:48

عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا

في خطوة تعيد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ "الطواحين" إلى واجهة العمل الدولي

اخترنا لك
برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
01:53
فيديو - إعلان أديداس يُثير جدلًا في برشلونة
01:52
عودة فان نيستلروي إلى طاقم منتخب هولندا
01:48
ماوريتسيو ساري يطوي صفحة التدخين؟
01:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026