زيدان يقترب من عرش فرنسا

بدأ الفرنسي إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيينه

كشفت تقارير إعلاميّة أنّ الفرنسي بدأ إجراءات رسمية تمهيدًا لتعيين زين الدين مدربًا لمنتخب ، خليفةً لديدييه ديشان بعد نهاية مهمته المرتبطة بكأس 2026>

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" وتابعته منصّات فرنسيّة متخصّصة، فإنّ العمل انطلق بالفعل على مستوى تشكيل الطاقم المساعد الذي سيرافق زيدان في حال إتمام التعيين، في مؤشر إلى انتقال الملف من مرحلة الترشيحات العامة إلى مرحلة الترتيبات التنفيذية.

ووفق التقرير نفسه، برز اسم دافيد بيتوني باعتباره الخيار الأوفر حظًا ليكون الذراع اليمنى لزيدان ضمن الجهاز الفني، مع الإشارة إلى أن الأخير يفضّل طاقمًا أوسع من النموذج المعتمد حاليًا مع ديشان، الذي يعتمد على نواة صغيرة تضم مساعدين محددين، إلى جانب لياقة ومدرب حراس مرمى.

كما أورد التقرير أنّ زيدان قد يطلب وحدة تحليل بيانات ضمن الفني، بما يواكب التحول المتزايد نحو القرار المبني على البيانات داخل المنتخبات الكبرى.

وكان ديشان قد أعلن سابقًا أنّه لن يجدّد عقده الذي ينتهي في 2026، وأنه سيغادر منصبه بعد نهاية ، وفق ما أكدته أيضًا مصادر رسمية للاتحاد الفرنسي.







