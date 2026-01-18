مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

جعل الفرنسي مايكل
أوليز ظهوره من مقاعد البدلاء نقطة التحول في فوز بايرن ميونيخ
الكبير (5-1) على مضيفه لايبزيغ، ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني
.
ودخل أوليز الملعب والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن يترك بصمة مباشرة بأربع مساهمات حاسمة بين صناعة وتسجيل في الدقائق الأخيرة
.
وشارك أوليز قرابة الدقيقة 57، ثم صنع الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 67 بتمريرة حاسمة إلى هاري
كين، وقدم تمريرة أخرى عند الدقيقة 83 أسفرت عن هدف حمل توقيع المدافع جوناتان تاه، قبل أن يعود بعد دقيقتين ليمنح ألكسندر بافلوفيتش تمريرة حاسمة ثالثة تُرجمت إلى هدف رابع.
ولم يكتفِ أوليز بصناعة الأهداف، إذ سجل بنفسه في الدقيقة 88 ليُكمل دقائق تأثيره السريع، قبل أن تنتهي المواجهة بانتصار بايرن
(5-1).
وتعكس هذه الدقائق المكثفة القيمة المتزايدة لأوليز ضمن خيارات بايرن الهجومية، الذي يتصدر الدوري بفرق 11 عن بروسيا دورتموند
، إذ بدّل إيقاع المباراة فور دخوله ورفع الفاعلية في الثلث الأخير، ليحوّل تعادلًا قائمًا إلى انتصار عريض في أقل من نصف ساعة.