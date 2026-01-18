مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

جعل الفرنسي أوليز ظهوره من مقاعد البدلاء نقطة التحول في فوز الكبير (5-1) على مضيفه لايبزيغ، ضمن الجولة 18 من .

ودخل أوليز الملعب والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن يترك بصمة مباشرة بأربع مساهمات حاسمة بين صناعة وتسجيل في الدقائق .

وشارك أوليز قرابة الدقيقة 57، ثم صنع الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 67 بتمريرة حاسمة إلى كين، وقدم تمريرة أخرى عند الدقيقة 83 أسفرت عن هدف حمل توقيع المدافع جوناتان تاه، قبل أن يعود بعد دقيقتين ليمنح ألكسندر بافلوفيتش تمريرة حاسمة ثالثة تُرجمت إلى هدف رابع.

ولم يكتفِ أوليز بصناعة الأهداف، إذ سجل بنفسه في الدقيقة 88 ليُكمل دقائق تأثيره السريع، قبل أن تنتهي المواجهة بانتصار (5-1).

وتعكس هذه الدقائق المكثفة القيمة المتزايدة لأوليز ضمن خيارات بايرن الهجومية، الذي يتصدر الدوري بفرق 11 عن بروسيا ، إذ بدّل إيقاع المباراة فور دخوله ورفع الفاعلية في الثلث الأخير، ليحوّل تعادلًا قائمًا إلى انتصار عريض في أقل من نصف ساعة.





