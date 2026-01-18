الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة
A-
A+

كرة القدم

2026-01-18 | 03:28
مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

جعل الفرنسي مايكل أوليز ظهوره من مقاعد البدلاء نقطة التحول

جعل الفرنسي مايكل أوليز ظهوره من مقاعد البدلاء نقطة التحول في فوز بايرن ميونيخ الكبير (5-1) على مضيفه لايبزيغ، ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.
ودخل أوليز الملعب والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن يترك بصمة مباشرة بأربع مساهمات حاسمة بين صناعة وتسجيل في الدقائق الأخيرة.
وشارك أوليز قرابة الدقيقة 57، ثم صنع الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 67 بتمريرة حاسمة إلى هاري كين، وقدم تمريرة أخرى عند الدقيقة 83 أسفرت عن هدف حمل توقيع المدافع جوناتان تاه، قبل أن يعود بعد دقيقتين ليمنح ألكسندر بافلوفيتش تمريرة حاسمة ثالثة تُرجمت إلى هدف رابع.
ولم يكتفِ أوليز بصناعة الأهداف، إذ سجل بنفسه في الدقيقة 88 ليُكمل دقائق تأثيره السريع، قبل أن تنتهي المواجهة بانتصار بايرن (5-1).
وتعكس هذه الدقائق المكثفة القيمة المتزايدة لأوليز ضمن خيارات بايرن الهجومية، الذي يتصدر الدوري بفرق 11 عن بروسيا دورتموند، إذ بدّل إيقاع المباراة فور دخوله ورفع الفاعلية في الثلث الأخير، ليحوّل تعادلًا قائمًا إلى انتصار عريض في أقل من نصف ساعة.


مقالات ذات صلة

ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة
2025-11-07

ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق
2025-12-25

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

بالفيديو - اشتباك بعد نهاية المباراة يُشعل أجواء ساوثهامبتون
2025-12-21

بالفيديو - اشتباك بعد نهاية المباراة يُشعل أجواء ساوثهامبتون

فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!
2025-12-06

فيديو – أغرب طرد قبل المباراة وبسبب لون الملابس الداخلية!

مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

رياضة

كرة القدم

مايكل أوليز

بايرن ميونيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً
برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا
04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

اخترنا لك
فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا
04:17
فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
04:16
فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
04:15
برشلونة ومينديز يضبطان نشاط لامين الاعلامي
04:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026