4 آب "الحقيقة الضائعة"
برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة
كرة القدم

2026-01-17 | 01:53
برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

اقترب برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول

اقترب نادي برشلونة من إضافة راعٍ جديد على قميص فريقه الاول، مع توجّه داخل النادي نحو استثمار الجهة الخلفية من القميص تجاريًا، وهي مساحة ظلّت خلال السنوات الماضية مرتبطة برموز غير ربحية.
وينتظر ذلك ما ستسفر عنه الجمعية العمومية (الاجتماع الاستثنائي للأعضاء) التي تُعدّ بوابة حاسمة لتمرير القرارات ذات الطابع التجاري في النادي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المساحة المعنية تُشغلها حاليًا علامة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR/ACNUR) ضمن شراكة أُطلقت في 2022.
وتضمنت الشراكة التزام مؤسسة برشلونة بتقديم 400 ألف يورو نقدًا عن كل موسم كروي لدعم مشاريع المفوضية، إضافة إلى مساهمات عينية مرتبطة بمعدات ومنهجية "SportNet" التابعة للمؤسسة.
ويقترب الاتفاق المذكور من نهايته في صيف 2026، ما يمنح الإدارة خيارين: تمديد الإطار الخيري، أو تحويل الموضع إلى رعاية تجارية لتعزيز الإيرادات، في وقت يعمل فيه النادي على ترتيبات داخلية تشمل اختيار الطاقم التنفيذي والتسويقي المرتبط بالصفقة المحتملة قبل عرضها على الأعضاء.




برشلونة يقترب من بيع مساحة إعلانية على ظهر القميص لأول مرة

