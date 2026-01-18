الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً

ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً
كرة القدم

2026-01-18 | 03:30
ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً

سجّل ليفربول مؤشرًا سلبيًا نادرًا على ملعبه هذا الموسم

سجّل ليفربول مؤشرًا سلبيًا نادرًا على ملعبه هذا الموسم، بعدما فشل للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 في تحقيق أي فوز على أرضه في مبارياته الثلاث بالدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، مكتفيًا بثلاثة تعادلات متتالية في هذه المواجهات.
وتعادل ليفربول على ملعبه (1-1) مع سندرلاند في الثالث من الشهر الفائت، ثم خرج بالتعادل السلبي مع ليدز يونايتد في الأول من هذا الشهر، قبل أن يتكرر السيناريو بتعادل 1-1 مع بيرنلي يوم 17 منه، ليكتمل سجلّ "عدم الفوز" أمام الصاعدين على أرضه للمرة الأولى منذ 46 عاماً.
وفي مواجهة بيرنلي الأخيرة، سدد ليفربول 32 كرة في اللقاء، في دلالة على وفرة المحاولات مقابل تواضع الفاعلية الهجومية، ويأتي هذا الرقم ضمن مرحلة يتزايد فيها الحديث عن حاجة “الريدز” إلى ترجمة السيطرة إلى انتصارات، خصوصًا في مباريات يُفترض أنها تمنح أفضلية واضحة لصاحب الأرض.


مقالات ذات صلة

وفاة الممثل الأميركي جيمس رانسون عن 46 عاماً
2025-12-22

وفاة الممثل الأميركي جيمس رانسون عن 46 عاماً

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018
2026-01-12

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960
2025-12-22

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ
2025-12-04

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً

رياضة

كرة القدم

ليفربول

سندرلاند

بيرنلي

بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟
مايكل أوليز يقلب المباراة في نصف ساعة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا
04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

