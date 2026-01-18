ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً

سجّل مؤشرًا سلبيًا نادرًا على ملعبه هذا الموسم

سجّل مؤشرًا سلبيًا نادرًا على ملعبه هذا الموسم، بعدما فشل للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 في تحقيق أي فوز على أرضه في مبارياته الثلاث بالدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، مكتفيًا بثلاثة تعادلات متتالية في هذه المواجهات.

وتعادل ليفربول على ملعبه (1-1) مع سندرلاند في الثالث من الشهر الفائت، ثم خرج بالتعادل السلبي مع ليدز في الأول من هذا الشهر، قبل أن يتكرر السيناريو بتعادل 1-1 مع يوم 17 منه، ليكتمل سجلّ "عدم الفوز" أمام الصاعدين على أرضه للمرة الأولى منذ 46 عاماً.

وفي مواجهة بيرنلي ، سدد ليفربول 32 كرة في اللقاء، في دلالة على وفرة المحاولات مقابل تواضع الفاعلية الهجومية، ويأتي هذا الرقم ضمن مرحلة يتزايد فيها الحديث عن حاجة “الريدز” إلى ترجمة السيطرة إلى انتصارات، خصوصًا في مباريات يُفترض أنها تمنح أفضلية واضحة لصاحب .





