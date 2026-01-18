الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟
A-
A+

كرة القدم

2026-01-18 | 03:31
بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟

جاءت هذه المزاعم في أعقاب خسارة سيتي أمام مانشستر يونايتد

أثار تصريح إعلامي جدلًا واسعًا حول مستقبل بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، بعدما قال المذيع السابق ريتشارد كيز، عبر قناة "بي إن سبورتس"، إنّ المدرب الإسباني قد يرحل خلال الأسبوع الجاري، مرجّحًا في الوقت نفسه أن تكون نهاية الموسم موعدًا ممكناً لرحيله.
وجاءت هذه المزاعم في أعقاب خسارة سيتي أمام مانشستر يونايتد (0-2) يوم أمس السبت ضمن الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي اعترف بعدها غوارديولا بأن الفريق الأفضل هو من انتصر، معتبرًا أنّ منافسه امتلك طاقة لم يمتلكها فريقه.
وتزداد حساسية الحديث عن مستقبل غوارديولا لأنّ مانشستر سيتي أعلن سابقًا تمديد عقده حتى صيف 2027، ما يجعل أي سيناريو لخروجه المبكر رهينًا بتطورات داخلية لا تتوافر بشأنها تأكيدات رسمية حتّى الآن.
وفي السياق نفسه، طرح كيز اسم الإيطالي إنزو ماريسكا بوصفه بديلًا محتملًا، علمًا أن المدرب كان قد عمل ضمن الجهاز الفني لغوارديولا، وهو ترك منصبه في تشيلسي مطلع الشهر الجاري.




مقالات ذات صلة

مانشستر سيتي يعلن عن فرص عمل غير تقليدية لجماهيره
2026-01-04

مانشستر سيتي يعلن عن فرص عمل غير تقليدية لجماهيره

بيب غوارديولا يبلغ الألف مباراة
2025-11-10

بيب غوارديولا يبلغ الألف مباراة

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة
2025-12-09

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي
2025-10-22

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاتحاد الإنجليزي يفرض إيقافاً 12 عاماً على مدرب
ليفربول يعجز عن إسقاط الصاعدين لأول مرة منذ 46 عاماً

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا
04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

04:17

فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا

سحق رينجرز ضيفه أنّان أثليتك

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

04:16

فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة

شهد فوز ستوك بورت على روثرهام أحداثاً غريبة

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

04:15

فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق

تعرّض لعملية سرقة داخل فندق يقيم فيه في مدينة ميلانو

اخترنا لك
فيديو – هدف رائع يصعد برينجرز في كأس اسكتلندا
04:17
فيديو – أغرب هدف مُسجّل بنيران صديقة
04:16
فولكروغ تعرّض لعملية سرقة داخل الفندق
04:15
برشلونة ومينديز يضبطان نشاط لامين الاعلامي
04:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026