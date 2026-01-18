بيب غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي؟

جاءت هذه المزاعم في أعقاب خسارة سيتي أمام

أثار تصريح إعلامي جدلًا واسعًا حول مستقبل مع ، بعدما قال المذيع السابق ريتشارد كيز، عبر "بي إن سبورتس"، إنّ المدرب الإسباني قد يرحل خلال الأسبوع الجاري، مرجّحًا في الوقت نفسه أن تكون نهاية الموسم موعدًا ممكناً لرحيله.

وجاءت هذه المزاعم في أعقاب خسارة سيتي أمام (0-2) يوم أمس السبت ضمن الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي اعترف بعدها بأن الفريق الأفضل هو من انتصر، معتبرًا أنّ منافسه امتلك لم يمتلكها فريقه.

وتزداد حساسية الحديث عن مستقبل غوارديولا لأنّ سيتي أعلن سابقًا تمديد عقده حتى صيف 2027، ما يجعل أي سيناريو لخروجه المبكر رهينًا بتطورات داخلية لا تتوافر بشأنها تأكيدات رسمية حتّى الآن.

وفي السياق نفسه، طرح كيز اسم إنزو ماريسكا بوصفه بديلًا محتملًا، علمًا أن المدرب كان قد عمل ضمن الجهاز الفني لغوارديولا، وهو ترك منصبه في مطلع الشهر الجاري.









