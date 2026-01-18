الاتحاد الإنجليزي يفرض إيقافاً 12 عاماً على مدرب

بعد قرار صادر عن لجنة تنظيمية مستقلة

أعلن الإنجليزي إيقاف المدرب السابق لفريق ساتون كولدفيلد تاون للسيدات لمدة 12 عامًا ومنعه من أي نشاط مرتبط باللعبة، بعد قرار صادر عن لجنة تنظيمية مستقلة خلصت إلى ثبوت غالبية الاتهامات التأديبية المتعلقة بسلوك غير لائق تجاه لاعبات وعضوة من الطاقم خلال فترة عمله.

وبحسب التفاصيل المنشورة في ، واجه المدرب رايان هاميلتون 24 تهمة، واعتبرت اللجنة أنّ 23 تهمة منها ثابتة، استنادًا إلى إفادات وأدلة قُدّمت من 4 لاعبات وعضوة من الطاقم.

وشدّدت اللجنة في حيثياتها على أنّ النسائيّة لا يمكن أن تواصل النموّ ما لم تُضمن بيئة آمنة وواضحة المعايير، معتبرة أنّ العقوبة تُرسل رسالة حاسمة بعدم التسامح مع أيّ إساءة داخل إطار علاقة السلطة الفنّيّة أو الإداريّة.

كما لفتت إلى أنّ بعض المتضرّرات قد يتردّدن في التبليغ خوفًا من العواقب أو من تأثير الشكوى على فرص المشاركة والاختيار، وهو ما يضع آليات الحماية والشكاوى في صلب الحوكمة الرياضية.







