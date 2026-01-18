الأخبار
الاتحاد الإنجليزي يفرض إيقافاً 12 عاماً على مدرب

الاتحاد الإنجليزي يفرض إيقافاً 12 عاماً على مدرب
كرة القدم

2026-01-18 | 03:32
الاتحاد الإنجليزي يفرض إيقافاً 12 عاماً على مدرب

بعد قرار صادر عن لجنة تنظيمية مستقلة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف المدرب السابق لفريق ساتون كولدفيلد تاون للسيدات لمدة 12 عامًا ومنعه من أي نشاط مرتبط باللعبة، بعد قرار صادر عن لجنة تنظيمية مستقلة خلصت إلى ثبوت غالبية الاتهامات التأديبية المتعلقة بسلوك غير لائق تجاه لاعبات وعضوة من الطاقم خلال فترة عمله.
وبحسب التفاصيل المنشورة في بريطانيا، واجه المدرب رايان هاميلتون 24 تهمة، واعتبرت اللجنة أنّ 23 تهمة منها ثابتة، استنادًا إلى إفادات وأدلة قُدّمت من 4 لاعبات وعضوة من الطاقم.
وشدّدت اللجنة في حيثياتها على أنّ كرة القدم النسائيّة لا يمكن أن تواصل النموّ ما لم تُضمن بيئة آمنة وواضحة المعايير، معتبرة أنّ العقوبة تُرسل رسالة حاسمة بعدم التسامح مع أيّ إساءة داخل إطار علاقة السلطة الفنّيّة أو الإداريّة.
كما لفتت إلى أنّ بعض المتضرّرات قد يتردّدن في التبليغ خوفًا من العواقب أو من تأثير الشكوى على فرص المشاركة والاختيار، وهو ما يضع آليات الحماية والشكاوى في صلب الحوكمة الرياضية.



