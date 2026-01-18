الأخبار
برشلونة ومينديز يضبطان نشاط لامين الاعلامي

برشلونة ومينديز يضبطان نشاط لامين الاعلامي
كرة القدم

2026-01-18 | 04:14
برشلونة ومينديز يضبطان نشاط لامين الاعلامي

تقليص الظهور على منصات التواصل والابتعاد عن أي جدل

ذكرت تقارير صحفية أن محيط نجم برشلونة لامين يامال يعمل على تقليل الضجيج المحيط به، عبر تقليص الظهور على منصات التواصل والابتعاد عن أي جدل، والتركيز على الجانب الفني داخل الملعب. 
وبحسب ما نُقل عن صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة ووكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز باشرا مراقبة وضبط نشاط يامال الإعلامي ومحتواه على السوشيال ميديا بهدف حمايته من التشتيت وإبقائه مركزًا على كرة القدم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي النقاشات الإعلامية حول تأثير السوشيال ميديا والجدل المحيط بالحياة الخاصة على مسيرة اللاعب في سن مبكرة، إذ تناولت تغطيات رياضية انتقادات وتحذيرات علنية طُرحت بحقه تدعوه إلى التركيز على الملعب وتجنب الانجرار وراء "الضوضاء".
ما تقدّم، عززته واقعة حديثة في احتفالات برشلونة بالفوز بكأس السوبر الاسباني، حيث أوقف يامال بثًا مباشرًا بعد لقطة اعتبر انها قد تُثير جدلًا داخل غرفة الملابس.



