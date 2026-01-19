ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

أضاف النجم ساديو ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب، بعدما تُوّجت السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية عقب فوزها على المغرب (1-0)، سجله باب غايي، خلال الوقت الإضافي، في النهائي الذي أُقيم في الرباط.
وشهدت المباراة النهائية لحظات توتر واسعة
إثر قرار الحكم بمنح ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة
، قبل عودة المنتخب السنغالي إلى أرض الملعب بعد توقفٍ دام 14 دقيقة، بفضل دور ماني القيادي في تهدئة الموقف وإقناع زملائه باستكمال اللقاء.
وبهذا اللقب، يُضاف تتويج "كان 2025" إلى قائمة إنجازات ماني، التي تشمل ألقابًا بارزة مع ليفربول مثل دوري أبطال أوروبا
2019 والدوري الإنجليزي 2020 وكأس الاتحاد
2022 وكأس الرابطة 2022 وكأس السوبر الأوروبي
2019 وكأس العالم
للأندية 2019، إضافة إلى تتويجه مع بايرن ميونيخ في ألمانيا
، ومع رد بل سالزبورغ في النمسا، وكذلك كأس الملك سلمان للأندية 2023 مع النصر السعودي.