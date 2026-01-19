عاجل
ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية
كرة القدم

2026-01-19 | 00:34
ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

أضاف ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب

أضاف النجم ساديو ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب، بعدما تُوّجت السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية عقب فوزها على المغرب (1-0)، سجله باب غايي، خلال الوقت الإضافي، في النهائي الذي أُقيم في الرباط.
وشهدت المباراة النهائية لحظات توتر واسعة إثر قرار الحكم بمنح ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل عودة المنتخب السنغالي إلى أرض الملعب بعد توقفٍ دام 14 دقيقة، بفضل دور ماني القيادي في تهدئة الموقف وإقناع زملائه باستكمال اللقاء.
وبهذا اللقب، يُضاف تتويج "كان 2025" إلى قائمة إنجازات ماني، التي تشمل ألقابًا بارزة مع ليفربول مثل دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020 وكأس الاتحاد 2022 وكأس الرابطة 2022 وكأس السوبر الأوروبي 2019 وكأس العالم للأندية 2019، إضافة إلى تتويجه مع بايرن ميونيخ في ألمانيا، ومع رد بل سالزبورغ في النمسا، وكذلك كأس الملك سلمان للأندية 2023 مع النصر السعودي.


ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

رياضة

كرة القدم

ساديو ماني

كأس الأمم الإفريقية

