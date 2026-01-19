ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق كليبرسون قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي في سوق النجوم، معتبرًا أن ليونيل يملك رغبة واضحة في جلب الجميع إلى الدوري الأميركي للمحترفين، إلى حدّ أن الفريق يبدو وكأنه يصنع دوريًّا خاصًا حوله.

ويرى اللاعب السابق أنّ احتمال انتقال نيمار إلى إنتر ميامي يبقى قائمًا على الرغم من تمديد اللاعب عقده مع سانتوس بعد خضوعه لعمليّة ، مع الإشارة إلى أنه عاد إلى البرازيل أساسًا لاستعادة الجاهزية قبل 2026، قبل أن تتجدد التكهنات بشأن انتقاله لاحقًا إلى أميركا.

ويرى كليبرسون أنّ نيمار قد يفضّل الدوري الأميركي كخيار وحيد إذا قرّر تغيير وجهته بعد المونديال، مشدّدًا على أنّ اللاعب يضع كأس في صدارة أولوياته الآن.

وذهب كليبرسون أبعد من ذلك بتمنّي سيناريو يجمع ميسي وكريستيانو في فريق واحد داخل ، معتبرًا أن اجتماع النجمين، ومعهما احتمال وجود نيمار، سيحوّل الأمر إلى فريق تجاريًا وجماهيريًا.

ورأى أنّ إنتر ميامي، بدعم من المالك المشارك ديفيد بيكهام، لا يُخفي رغبته في اتباع سياسة استقدامات "غالاكتيكوس" على طريقة .







