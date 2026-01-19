عاجل
الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
13 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
AlJadeedTv
الجنوب
12 o
AlJadeedTv
الشمال
11 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
9 o
AlJadeedTv
كسروان
14 o
AlJadeedTv
متن
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ
A-
A+

كرة القدم

2026-01-19 | 00:58
ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي

طرح لاعب منتخب البرازيل السابق كليبرسون قراءة مثيرة لتحركات إنتر ميامي في سوق النجوم، معتبرًا أن ليونيل ميسي يملك رغبة واضحة في جلب الجميع إلى الدوري الأميركي للمحترفين، إلى حدّ أن الفريق يبدو وكأنه يصنع دوريًّا خاصًا حوله.
ويرى اللاعب السابق أنّ احتمال انتقال نيمار إلى إنتر ميامي يبقى قائمًا على الرغم من تمديد اللاعب عقده مع سانتوس بعد خضوعه لعمليّة جديدة، مع الإشارة إلى أنه عاد إلى البرازيل أساسًا لاستعادة الجاهزية قبل كأس العالم 2026، قبل أن تتجدد التكهنات بشأن انتقاله لاحقًا إلى أميركا. 
ويرى كليبرسون أنّ نيمار قد يفضّل الدوري الأميركي كخيار وحيد إذا قرّر تغيير وجهته بعد المونديال، مشدّدًا على أنّ اللاعب يضع كأس العالم في صدارة أولوياته الآن.
وذهب كليبرسون أبعد من ذلك بتمنّي سيناريو يجمع ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن اجتماع النجمين، ومعهما احتمال وجود نيمار، سيحوّل الأمر إلى فريق أحلام تجاريًا وجماهيريًا.
ورأى أنّ إنتر ميامي، بدعم من المالك المشارك ديفيد بيكهام، لا يُخفي رغبته في اتباع سياسة استقدامات "غالاكتيكوس" على طريقة ريال مدريد.



مقالات ذات صلة

ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي
2025-10-26

ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد
2025-10-24

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد

فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي
2025-11-09

فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
2026-01-12

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ

رياضة

كرة القدم

كليبرسون

إنتر ميامي

معتبرًا أن ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي
00:36

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

خطف نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي الأضواء

00:36

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

خطف نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي الأضواء

بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل
00:35

بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

اعتقلت الشرطة في شمال ويلز لاعبًا يبلغ 35 عامًا

00:35

بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

اعتقلت الشرطة في شمال ويلز لاعبًا يبلغ 35 عامًا

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية
00:34

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

أضاف ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب

00:34

ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية

أضاف ماني لقبًا جديدًا إلى سجله على مستوى الأندية والمنتخب

اخترنا لك
بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي
00:36
بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل
00:35
ساديو ماني الفائز الأكبر في كأس الأمم الإفريقية
00:34
مباراة مثيرة للجدل: ريال سوسييداد يوقف سلسلة برشلونة
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026