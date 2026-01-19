الإعلان عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026

يعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 آذار - مارس

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث عن مهرجان قطر 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 آذار - مارس.

وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس 2026️، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق العالمي المرتقب.

وتشمل المباريات الست المقررة ضمن مهرجان قطر لكرة القدم ما يلي:



كأس فيناليسيما 2026:

تقام المباراة على استاد لوسيل الأيقوني يوم 27 اذار - مارس، حيث يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أميركا الجنوبية منتخب الأرجنتين، في لقاء مرتقب يجمع حاملي الألقاب القارية.

المباريات الدولية:

26 آذار - مارس: منتخب مصر أمام منتخب على استاد .

26 آذار - مارس: منتخب قطر أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.

30 آذار - مارس: منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا على استاد لوسيل.

30 آذار - مارس: منتخب السعودية أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.

تذاكر المباريات:

