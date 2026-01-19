الإعلان عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم
عن مهرجان قطر لكرة القدم
2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 آذار - مارس.
وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم
2026️، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث
العالمي المرتقب.
وتشمل المباريات الست المقررة ضمن مهرجان قطر لكرة القدم ما يلي:
كأس فيناليسيما 2026:
تقام المباراة على استاد لوسيل الأيقوني يوم 27 اذار - مارس، حيث يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أميركا الجنوبية منتخب الأرجنتين، في لقاء مرتقب يجمع حاملي الألقاب القارية.
المباريات الدولية:
26 آذار - مارس: منتخب مصر أمام منتخب السعودية
على استاد أحمد بن علي
.
26 آذار - مارس: منتخب قطر أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.
30 آذار - مارس: منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا على استاد لوسيل.
30 آذار - مارس: منتخب السعودية أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.
31 آذار - مارس: منتخب قطر أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل.
تذاكر المباريات:
سيتم طرح مجموعة من باقات السفر الحصرية للمشجعين من خارج قطر، ابتداءً من 1 شباط - فبراير 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة والمباريات، وعبر الموقع الإلكتروني roadtoqatar.qa ابتداءً من 25 منه.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة "تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كمحطة رئيسية لالتقاء مجتمع كرة القدم العالمي، وتستعد حاليًا لاستضافة نخبة من نجوم كرة القدم الدوليين، قبيل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم".
وأضاف: "تجسد استضافة مهرجان قطر لكرة القدم التزام
الدولة بتقديم تجارب رياضية بمعايير عالمية، كما تؤكد مكانتها كشريك موثوق على الساحة الكروية العالمية، ونتطلع من خلالها إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".
ويحمل استاد لوسيل مكانة خاصة في ذاكرة كرة القدم العالمية، إذ شهد لحظات تاريخية خالدة خلال كبرى البطولات، واحتضن إنجازات بارزة لعدد من المنتخبات واللاعبين.
فقد كان الاستاد الذي توّجت عليه منتخبات ونجوم بألقاب عالمية وقارية، من بينها لحظات خالدة في كأس العالم - قطر 2022، إلى جانب استضافته لنهائيات وبطولات قارية، كان آخرها تتويج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا، بمساهمات بارزة من نجومه.