الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي
كرة القدم

2026-01-19 | 00:36
بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

خطف نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي الأضواء

خطف شاكيل فان بيرسي، نجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، الأضواء بتسجيله هدفين استثنائيين بقميص فينورد وهو في عمر 19 عامًا، في مباراة مثيرة أمام سبارتا روتردام ضمن الدوري الهولندي، لكنها انتهت بخسارة فريقه (3-4) بعدما استقبل هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة.
وجاء هدف شاكيل الأول بلمسة "كعب" في الدقيقة 87 ليقلّص الفارق ويعيد فينورد إلى أجواء اللقاء، قبل أن يسجل بعدها بدقائق هدف التعادل بطريقة رائعة عبر ضربة هوائية (مقصّية) حولت كرة عرضية إلى الشباك، لتشتعل المدرجات ويصبح اسمه حديث المنصات خلال ساعات قليلة. 
ورغم العودة المتأخرة بفضل ثنائية مهاجمه الشاب، خطف سبارتا روتردام الفوز بهدف في الدقيقة 94، ليخرج فينورد خالي الوفاض في مواجهة وُصفت بأنها من أكثر مباريات الجولة جنونًا.
ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من مشاركة شاكيل الأولى مع الفريق الأول، عندما منحه والده المدرب دقائق في مباراة أوروبية أمام سلتيك، وهي خطوة دافع عنها روبن باعتبارها قرارًا فنيًا.



مقالات ذات صلة

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
2025-12-07

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا
2025-11-20

نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب
2025-10-23

فيديو - جرو يخطفُ الأضواء في الملعب

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
2025-11-16

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

ميسي يبحث في إنتر ميامي عن دوريّه الخاصّ
بالفيديو - اعتقال لاعب بعد خطأ مثير للجدل

