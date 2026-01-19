بالفيديو - ابن فان بيرسي يخطف الأضواء بهدف خرافي

🇳🇱💥 Robin van Persie's son Shaqueel with a fantastic goal for Feyenoord. Only 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/bv3Yt0xlKI — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026

خطف شاكيل فان بيرسي، نجل النجم السابق ، الأضواء بتسجيله هدفين استثنائيين بقميص فينورد وهو في عمر 19 عامًا، في مباراة مثيرة أمام سبارتا ضمن ، لكنها انتهت بخسارة فريقه (3-4) بعدما استقبل هدفًا قاتلًا في اللحظات .وجاء هدف شاكيل الأول بلمسة "كعب" في الدقيقة 87 ليقلّص الفارق ويعيد فينورد إلى أجواء اللقاء، قبل أن يسجل بعدها بدقائق هدف التعادل بطريقة رائعة عبر ضربة هوائية (مقصّية) حولت كرة عرضية إلى الشباك، لتشتعل المدرجات ويصبح اسمه حديث المنصات خلال ساعات قليلة.ورغم العودة المتأخرة بفضل ثنائية مهاجمه الشاب، خطف سبارتا روتردام الفوز بهدف في الدقيقة 94، ليخرج فينورد خالي الوفاض في مواجهة وُصفت بأنها من أكثر مباريات الجولة جنونًا.ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من مشاركة شاكيل الأولى مع الفريق الأول، عندما منحه والده المدرب دقائق في مباراة أوروبية أمام ، وهي خطوة دافع عنها روبن باعتبارها قرارًا فنيًا.