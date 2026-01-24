فيديو - الثلوج تُغرق الكرة والحكم يؤجل المباراة

حكم مباراة إستقلال سبور و طرابزون 1461 في دوري الدرجة الثانية التركي يختبر أرضية الملعب لتحديد إمكانية إقامة المباراة من عدمها بعد التساقط الكثيف للثلوج. pic.twitter.com/xz6XBYthGc
— Salah (@MrSalah05) January 23, 2026
عقد جديد لمدة 3 سنوات مع واشنطن سبيريت
فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقًا
انتخابات النادي المقررة يوم 15 آذار - مارس ستكون استفتاءً