فيديو - الثلوج تُغرق الكرة والحكم يؤجل المباراة

كرة القدم

2026-01-24 | 00:38
فيديو - الثلوج تُغرق الكرة والحكم يؤجل المباراة

اختبر أرضية الملعب الغارقة بالثلوج

قرر حكم المباراة التي كان يفترض أن تجمع استقلال سبور وطرابزون 1461 في دوري الدرجة الثالثة التركي، تأجيل اللقاء، بعد أن اختبر أرضية الملعب الغارقة بالثلوج، حيث غرقت الكرة تماماً فيها.



