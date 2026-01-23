الأخبار
شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً

شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً
كرة القدم

2026-01-23 | 00:39
شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً

أثار الشبه بينها وبين جورجينا موجة تفاعل واسعة

تحوّلت سيّدة تُدعى فيكتوريا إلى ظاهرة رقميّة خلال أسابيع، بعدما أثار الشبه بينها وبين جورجينا رودريغيز، شريكة النجم كريستيانو رونالدو، موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل، ترافقت مع اتهامات باستخدام فلاتر أو صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما نُشر، بدأت فيكتوريا نشاطها العلني على السوشيال ميديا مؤخرًا بعد سنوات من تعليقات متكرّرة من محيطها حول التشابه، قبل أن تقرّر جعل حساباتها عامة في 5 كانون الأوّل - ديسمبر 2025.
وخلال قرابة شهر واحد، جمعت السيدة نحو 80 ألف متابع على "تيك توك" وآلافًا آخرين على "إنستغرام"، مع تسجيل حالات التباس لدى بعض المتابعين الذين اعتقدوا أنها جورجينا نفسها.
في المقابل، قالت فيكتوريا إنّها واجهت تشكيكًا متزايدًا واتهامات بالاعتماد على تقنيات تعديل الصورة، ما دفعها إلى نشر مقطع فيديو "من دون مكياج" لإثبات أنّ مظهرها طبيعي وليس نتاج فلاتر أو صور مُصطنعة.
كما أوضحت أنها تعيش في بلدة كامبريلس الساحلية مع طفليها وابنتها (أعمارهم 16 و9 و8)، وتعمل مساعدة إدارية وفنية في السلامة والصحة المهنية، لافتة إلى أنّها ليست من متابعي كرة القدم بشكل عام، لكنها تُبدي احترامًا لانضباط رونالدو ومسيرته.








وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
00:38

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضمن كأس البرتغال

00:38

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال

أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضمن كأس البرتغال

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد
00:37

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

00:37

احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد

تنظيم تظاهرة جديدة ضد عائلة غليزر والسير جيم راتكليف

ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً
00:27

ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً

احتفاظ ريال مدريد بصدارة قائمة أعلى 20 ناديًا عالميًا

00:27

ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً

احتفاظ ريال مدريد بصدارة قائمة أعلى 20 ناديًا عالميًا

وفاة لاعب خلال مباراة في كأس البرتغال
00:38
احتجاج جماهيري غير مسبوق ضدّ ملّاك يونايتد
00:37
ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً
00:27
برشلونة يفتح باب الانتخابات الرئاسية
00:25

