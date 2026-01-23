شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً

أثار الشبه بينها وبين جورجينا موجة تفاعل

تحوّلت سيّدة تُدعى فيكتوريا إلى ظاهرة رقميّة خلال أسابيع، بعدما أثار الشبه بينها وبين جورجينا رودريغيز، شريكة النجم ، موجة تفاعل على منصات التواصل، ترافقت مع اتهامات باستخدام فلاتر أو صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نُشر، بدأت فيكتوريا نشاطها العلني على السوشيال ميديا مؤخرًا بعد تعليقات متكرّرة من محيطها حول التشابه، قبل أن تقرّر جعل حساباتها عامة في 5 الأوّل - ديسمبر 2025.

وخلال قرابة شهر واحد، جمعت السيدة نحو 80 ألف متابع على "تيك توك" وآلافًا آخرين على " "، مع تسجيل حالات التباس لدى بعض المتابعين الذين اعتقدوا أنها جورجينا نفسها.

في المقابل، قالت فيكتوريا إنّها واجهت تشكيكًا متزايدًا واتهامات بالاعتماد على تقنيات تعديل الصورة، ما دفعها إلى نشر مقطع فيديو "من دون مكياج" لإثبات أنّ مظهرها طبيعي وليس نتاج فلاتر أو صور مُصطنعة.

كما أوضحت أنها تعيش في بلدة كامبريلس الساحلية مع طفليها وابنتها (أعمارهم 16 و9 و8)، وتعمل مساعدة إدارية وفنية في السلامة والصحة المهنية، لافتة إلى أنّها ليست من متابعي ، لكنها تُبدي احترامًا لانضباط ومسيرته.

















