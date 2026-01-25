فاريولي يُحلّق وحيداً بلا خسارة في الدوري

بعد سقوط في الدوري الألماني أمام أوغسبورغ

بعد سقوط في الدوري الألماني أمام أوغسبورغ (١-٢) يوم أمس السبت، توقفت سلسلة الفريق البافاري الطويلة من دون هزيمة في الدوري.

في المقابل، بقي فرانشيسكو فاريولي محافظًا على سجل خالٍ من الخسارة على مستوى الدوري مع بورتو في الموسم الحالي، فقد لعب فريقه 18 مباراة، محققًا 17 فوزًا وتعادلًا واحدًا، مع تفوق هجومي ودفاعي لافت تمثل في تسجيل 37 هدفًا واستقبال 4 أهداف فقط حتى الآن.

ويعكس هذا المسار ثباتًا واضحًا في نتائج بورتو محلّيًّا في الدوري، خصوصًا في مرحلة تزداد فيها الضغوط على فرق الصدارة في مختلف الدوريات الأوروبية مع تراكم الاستحقاقات.

لكن، ورغم المسار المثالي في الدوري، لم يمر موسم بورتو بلا عثرة بالكامل على الصعيد المحلي، بعدما ودّع كأس الرابطة إثر خسارته على أرضه أمام فيتوريا غيمارايش (١-٣) في الرابع من الأول - ديسمبر الماضي.







