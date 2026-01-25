فيديو - هكذا احتفل كومو بسداسية تاريخية

💙🤍 Cesc Fabregas and his Como team after recording the BIGGEST Serie A win in the club's history (6-0) 👊 pic.twitter.com/865hFbVLio — EuroFoot (@eurofootcom) January 24, 2026

بعد تحقيق كومو أكبر فوز له في تاريخه ضمن بنتيجة (٦-٠) على تورينو، عكست لقطات ما بعد المباراة أجواء ليلة استثنائية في ملعب جوزيبي سينيغاغليا.وظهر المدرب سيسك فابريغاس على أرض الملعب وهو يصفّق باتجاه المدرّجات ويحيّي الجماهير، قبل أن تتواصل المشاهد مع تهاني واضحة بين اللاعبين والجهاز الفني، ثم تحية جماعية للجمهور عبر تصفيق متواصل قرب المدرّج، في يلخّص رمزية الانتصار بالنسبة للنادي ومشجعيه.هذا الفوز العريض حمل بُعدًا تاريخيًا لكومو في الدوري، الذي يحتل برصيد ٤٠ نقطة، على بعد ١٢ نقطة عن انتر المتصدر.