فيديو - هكذا احتفل كومو بسداسية تاريخية

بعد تحقيق كومو أكبر فوز له في تاريخه ضمن الدوري الإيطالي
بنتيجة (٦-٠) على تورينو، عكست لقطات ما بعد المباراة أجواء ليلة استثنائية في ملعب جوزيبي سينيغاغليا.
وظهر المدرب سيسك فابريغاس على أرض الملعب وهو يصفّق باتجاه المدرّجات ويحيّي الجماهير، قبل أن تتواصل المشاهد مع تهاني واضحة بين اللاعبين والجهاز الفني، ثم تحية جماعية للجمهور عبر تصفيق متواصل قرب المدرّج، في مشهد
يلخّص رمزية الانتصار بالنسبة للنادي ومشجعيه.
هذا الفوز العريض حمل بُعدًا تاريخيًا لكومو في الدوري، الذي يحتل المركز الخامس
برصيد ٤٠ نقطة، على بعد ١٢ نقطة عن انتر ميلان
المتصدر.