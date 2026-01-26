فيديو - إنذاران في ثوانٍ: طرد يثير الجدل

🇹🇷😮 Bizarre moment in Turkey as Süper Lig player is sent off after receiving two yellow cards in seconds for telling the referee to step aside during a free kick.



شهدت لقطة جدلية لافتة في الدوري ، بعدما طُرد دميرباي، لاعب كاسيم باشا عقب حصوله على إنذارين متتاليين خلال ثوانٍ معدودة في الوقت بدل الضائع، أثناء لتنفيذ ركلة حرة في مباراة فريقه أمام طرابزون سبور.وبدا دميرباي مستعجلًا لاستئناف اللعب مع محاولة فريقه إدراك التعادل، فدخل في جدال مع الحكم علي يلماز وطلب منه الابتعاد عن مسار الركلة الحرة.لكنّ الحكم اعتبر ذلك اعتراضًا يستوجب الإنذار الأوّل، قبل أن يُشهر بطاقة صفراء ثانية مباشرةً بعد ردّ فعل اللاعب الذي وُصف بأنّه تصفيق ساخر أو استمرار في الاحتجاج على القرار، ليُستكمل الإجراء بطاقة حمراء وليطرد اللاعب بسبب إنذارين.وانتهت المباراة بفوز طرابزون سبور (2-1)، وسجّل هدفي الفائر كلّ من أونواتشو في الدقيقة 51، وزوبكوف في الدقيقة 84، في حين سجّل دياباتيه هدف كاسيم باشا الوحيد في الدقيقة 61، لكن لقطة الطرد خطفت الاهتمام وتحولت إلى مادة رائجة.