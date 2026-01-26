تجارة التواقيع تُغضب لاعبي برشلونة

تحوّلت توقيعات لاعبي إلى مصدر ربح منظم لبعض "صائدي التواقيع"

تحوّلت توقيعات لاعبي إلى مصدر ربح منظم لبعض "صائدي التواقيع"، الذين يتظاهرون بأنّهم مشجعون عاديون وينتظرون قرب أماكن مرور اللاعبين، ثمّ يصوّرون لحظة التوقيع لإثبات صحّته وأصالته، قبل إعادة بيع القمصان لاحقًا بأسعار تتجاوز 800 للقطعة الواحدة.

وبحسب ما يُتداول، فإن هذا السلوك بات يثير امتعاضًا في محيط الفريق، لأنّ اللاعبين يرغبون في تخصيص وقتهم للتوقيع لمشجّعين حقيقيين، لا لوسطاء يستغلّون وجودهم لتحويله إلى تجارة إعادة بيع.

هذا الأمر يُظهر حساسية ملف التواقيع والمنتجات الموقّعة في برشلونة، خصوصًا مع وجود قنوات "رسمية" لبيع مقتنيات موقّعة ضمن متجر النادي، إضافة إلى مبادرات مزادات خيرية لقمصان موقّعة في مناسبات محددة.

وفي اتجاه ذي صلة، سبق أن نشرت وسائل إعلام إسبانية أنّ أوقف توقيع القمصان في محيط ، على خلفية اهتمام تجاري متزايد باستثمار توقيعه ضمن ترتيبات تسويقية.







