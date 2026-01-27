بيبي يروي واقعة إنسانية عن رونالدو

في وقت سابق، قال النجم البرتغالي بيبي
في مقابلة صحفية، نُقلت على نطاق واسع بمناسبة عيد ميلاد مواطنه كريستيانو رونالدو
الأربعين، وتضمنت نقطتين أساسيتين، عرض رونالدو
التنازل عن جزء من راتبه لإقناعه بالبقاء في ريال مدريد
، وقصة بقائه ليلًا مع عائلة بيبي في المستشفى بعد إصابة بالرأس.
وقال بيبي إن رونالدو حاول منعه من الرحيل عام 2017 تقريبا من ريال مدريد
قائلاً له بمعنى "إذا كانت المشكلة مالًا، فسأتنازل عن جزء من راتبي وأعطيك إياه"، لكنه أوضح أن قراره لم يكن ماليًا، بل رغبة في “تجربة شيء جديد".
كما استعاد بيبي واقعة تعود لمباراة أمام فالنسيا
حين تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدام مع الحارس إيكر كاسياس
ونُقل للمستشفى، وقال إنه عندما أفاق كان فاقدا للذاكرة بشأن ما حدث، ثم علم أن رونالدو بقي طوال الليل مع زوجته وأطفاله لدعمهم خلال تلك الساعات.