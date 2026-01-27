عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
بيبي يروي واقعة إنسانية عن رونالدو

بيبي يروي واقعة إنسانية عن رونالدو
كرة القدم

2026-01-27 | 00:53
بيبي يروي واقعة إنسانية عن رونالدو

عرض رونالدو التنازل عن جزء من راتبه لإقناعه بالبقاء

في وقت سابق، قال النجم البرتغالي بيبي في مقابلة صحفية، نُقلت على نطاق واسع بمناسبة عيد ميلاد مواطنه كريستيانو رونالدو الأربعين، وتضمنت نقطتين أساسيتين، عرض رونالدو التنازل عن جزء من راتبه لإقناعه بالبقاء في ريال مدريد، وقصة بقائه ليلًا مع عائلة بيبي في المستشفى بعد إصابة بالرأس.
وقال بيبي إن رونالدو حاول منعه من الرحيل عام 2017 تقريبا من ريال مدريد قائلاً له بمعنى "إذا كانت المشكلة مالًا، فسأتنازل عن جزء من راتبي وأعطيك إياه"، لكنه أوضح أن قراره لم يكن ماليًا، بل رغبة في “تجربة شيء جديد".
كما استعاد بيبي واقعة تعود لمباراة أمام فالنسيا حين تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدام مع الحارس إيكر كاسياس ونُقل للمستشفى، وقال إنه عندما أفاق كان فاقدا للذاكرة بشأن ما حدث، ثم علم أن رونالدو بقي طوال الليل مع زوجته وأطفاله لدعمهم خلال تلك الساعات.



