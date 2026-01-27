بيبي يروي واقعة إنسانية عن رونالدو

عرض التنازل عن جزء من راتبه لإقناعه بالبقاء

في وقت سابق، قال النجم في مقابلة صحفية، نُقلت على نطاق واسع بمناسبة عيد ميلاد مواطنه الأربعين، وتضمنت نقطتين أساسيتين، عرض التنازل عن جزء من راتبه لإقناعه بالبقاء في ، وقصة بقائه ليلًا مع عائلة بيبي في المستشفى بعد إصابة بالرأس.

وقال بيبي إن رونالدو حاول منعه من الرحيل عام 2017 تقريبا من قائلاً له بمعنى "إذا كانت المشكلة مالًا، فسأتنازل عن جزء من راتبي وأعطيك إياه"، لكنه أوضح أن قراره لم يكن ماليًا، بل رغبة في “تجربة شيء جديد".

كما استعاد بيبي واقعة تعود لمباراة أمام حين تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدام مع الحارس ونُقل للمستشفى، وقال إنه عندما أفاق كان فاقدا للذاكرة بشأن ما حدث، ثم علم أن رونالدو بقي طوال الليل مع زوجته وأطفاله لدعمهم خلال تلك الساعات.







