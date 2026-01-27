جورجينا رودريغيز تروي روتين رونالدو اليومي

تحدثت جورجينا عن وحياته وروتينه اليومي

تحدثت جورجينا رودريغيز صديقة النجم عن حياته وروتينه اليومي فقالت " يستيقظ عند الساعة السادسة صباحا، ينهض ويقوم ببعض التمارين، يشرب الكثير من الماء في الصباح لأنه يعتقد أن بدء يوم جديد يتطلب جسدًا قويًا وصحيًا".

وأضافت "يرتاح لمدة ساعة ونصف، ويتناول الإفطار، ويأكل الفاكهة والجبن والبيض، ثم يعود إلى النادي الرياضي، حيث يرفع الأثقال لمدة ساعتين ثم يرتاح مجدداً".

وختمت "في فترة بعد الظهر، يسترخي مع عائلته أو أصدقائه، وقبل أن يذهب إلى النوم، يتجه الى السباحة لأنه يعتقد أنها إحماء جيد قبل الذهاب إلى النوم".







