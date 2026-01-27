ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي

دخل المهاجم البرازيلي السابق ألكسندر باتو، 36 عاماً، دائرة الاهتمام في بعد تقارير أفادت بأنه ضمن "كونسورتيوم"، يدرس الاستحواذ على نادي كولتشستر المنافس في الليغ تو (الدرجة الرابعة)، وذكرت (talkSPORT) أن المفاوضات تتقدم، لكن لا يوجد إعلان وشيك حتى الآن.

وبحسب التقرير نفسه، حضر باتو مباراة كولتشستر على ملعب جوب سيرف كوميونيتي (JobServe Community Stadium) كضيفٍ لمالك النادي كاولينغ، لمتابعة فوز الفريق (2-1) على فليتوود .

ويأتي ذلك بينما يبحث كاولينغ عن مستثمرين جدد منذ أشهر، إذ أكد في أيلول - سبتمبر 2025 نيّته بيع النادي بعد قرابة 19 عاما على رأسه، مشيرا إلى وجود اهتمام من مستثمرين من وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.









