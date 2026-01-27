ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي

دخل المهاجم البرازيلي السابق ألكسندر باتو، 36 عاماً، دائرة الاهتمام في إنجلترا
بعد تقارير أفادت بأنه ضمن "كونسورتيوم"، يدرس الاستحواذ على نادي كولتشستر يونايتد
المنافس في الليغ تو (الدرجة الرابعة)، وذكرت (talkSPORT) أن المفاوضات تتقدم، لكن لا يوجد إعلان وشيك حتى الآن.
وبحسب التقرير نفسه، حضر باتو مباراة كولتشستر الأخيرة
على ملعب جوب سيرف كوميونيتي (JobServe Community Stadium) كضيفٍ لمالك النادي روبي
كاولينغ، لمتابعة فوز الفريق (2-1) على فليتوود تاون
.
ويأتي ذلك بينما يبحث كاولينغ عن مستثمرين جدد منذ أشهر، إذ أكد في أيلول - سبتمبر 2025 نيّته بيع النادي بعد قرابة 19 عاما على رأسه، مشيرا إلى وجود اهتمام من مستثمرين من بريطانيا
وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.