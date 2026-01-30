🚨🔵🔴| Barça’s young talents shine as the Blaugrana beat PSG 5–2 to claim the Alkass International Cup 🏆



The brilliant goal from 𝐇𝐔𝐆𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐄́𝐒 (𝟏��) in the final of the Alkass International Cup against PSG



He was also named the MVP of the tournament.



Another 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐀𝐓 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐀 ✨



January 30, 2026

تُوِّج فريق برشلونة بلقب النسخة 11 من بطولة الكأس الدولية للناشئين، بعد فوزه على باريس سان جيرمان (5-2) في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الخميس على ملعب منصور مفتاح في أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.وحسم برشلونة اللقب بأداء هجومي لافت، حيث سجّل أرتم ريباك هدفين، وأضاف كل من إغناسي مارتي وهوغو لانغوناس وأليخاندرو غوتيريز أهداف الفريق الكتالوني، فيما سجّل هدفي باريس سان جيرمان كلٌّ من مولاي نياكاتي وعبد الشهيد المزوارِي.وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، عبّر مدرب برشلونة دافيد سانشيز عن فخره بالإنجاز، معتبرًا أن التتويج يعكس عملًا متواصلًا طوال الموسم، وأن البطولة قدّمت منصة مهمة لبروز مواهب شابة.ويُعد هذا اللقب أول تتويج لبرشلونة في هذه البطولة، التي تُنظمها قنوات الكأس بالتعاون مع الجهات الرياضية في قطر وتستقطب أكاديميات وأندية بارزة من عدة قارات.