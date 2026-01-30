الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - برشلونة يتوّج بـ"الكأس الدولية"

فيديو - برشلونة يتوّج بـ"الكأس الدولية"
كرة القدم

2026-01-30 | 00:42
فيديو - برشلونة يتوّج بـ"الكأس الدولية"

تُوِّج فريق برشلونة بلقب النسخة 11 من بطولة الكأس الدولية للناشئين

تُوِّج فريق برشلونة بلقب النسخة 11 من بطولة الكأس الدولية للناشئين، بعد فوزه على باريس سان جيرمان (5-2) في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الخميس على ملعب منصور مفتاح في أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.
وحسم برشلونة اللقب بأداء هجومي لافت، حيث سجّل أرتم ريباك هدفين، وأضاف كل من إغناسي مارتي وهوغو لانغوناس وأليخاندرو غوتيريز أهداف الفريق الكتالوني، فيما سجّل هدفي باريس سان جيرمان كلٌّ من مولاي نياكاتي وعبد الشهيد المزوارِي.
وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، عبّر مدرب برشلونة دافيد سانشيز عن فخره بالإنجاز، معتبرًا أن التتويج يعكس عملًا متواصلًا طوال الموسم، وأن البطولة قدّمت منصة مهمة لبروز مواهب شابة.
ويُعد هذا اللقب أول تتويج لبرشلونة في هذه البطولة، التي تُنظمها قنوات الكأس بالتعاون مع الجهات الرياضية في قطر وتستقطب أكاديميات وأندية بارزة من عدة قارات.


مقالات ذات صلة

تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025
2025-12-18

تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025

كاسة شاي وترقب.. (فيديو)
2026-01-27

كاسة شاي وترقب.. (فيديو)

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
2025-12-22

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
2025-11-03

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم

فيديو - برشلونة يتوّج بـ"الكأس الدولية"

رياضة

كرة القدم

برشلونة

باريس سان جيرمان

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة
كريم بنزيما يُقاطع مباراة فريقه الاتحاد

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية
00:47

اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع شركة مقرها دولة الإمارات

00:47

اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع شركة مقرها دولة الإمارات

فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة
00:45

فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة

تجمّعت جماهير باوك سالونيك لتوديع سبعة من مشجعي الفريق

00:45

فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة

تجمّعت جماهير باوك سالونيك لتوديع سبعة من مشجعي الفريق

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة
00:43

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

نُظّمت لجمع تبرعات لدعم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية في فلسطين

00:43

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

نُظّمت لجمع تبرعات لدعم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية في فلسطين

اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية
00:47
فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة
00:45
فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة
00:43
كريم بنزيما يُقاطع مباراة فريقه الاتحاد
00:41

