كريم بنزيما يُقاطع مباراة فريقه الاتحاد

بسبب خلاف مرتبط بمفاوضات تمديد عقده

أبلغ إدارة ناديه جدة بعدم رغبته في خوض مباراة الفريق أمام يوم أمس الخميس، بسبب خلاف مرتبط بمفاوضات تمديد عقده.

ووفق موقع فوت ميركاتو، عبر الصحافي سانتي أونا، جاء قرار بعد تلقيه عرضاً للتجديد اعتبره "غير مقبول"، ما دفعه لطلب استبعاده من القائمة قبل ساعات من اللقاء.

صحيفة آس أشارت إلى أنّ غياب قائد الاتحاد عن القائمة ارتبط بتوتر في ملف التجديد، مع حديث عن خفض كبير في الشروط المالية مقارنة بما كان اللاعب يتوقعه.

ولفتت إذاعة كادينا سير نقلًا عن صحيفة ليكيب إلى أن قُدّم بصورة وُصفت بأنها أقرب إلى اللعب شبه مجانا، دون إعلان رسمي عن الأرقام أو تفاصيل البنود.

وبينما تتداول بعض الحسابات رقما يقارب 108 مليون سنويًا كقيمة تقديرية لراتب بنزيما الحالي، فإن هذه الأرقام تبقى تقديرات إعلامية لا تأكيدًا رسميًا من النادي.

كما أن التقارير المتاحة تتحدث عن رفض المشاركة في المباراة واحتدام الخلاف، لا عن إعلان نهائي "بعدم اللعب مجددا"، علما أن عقد بنزيما ينتهي في 30 حزيران – المقبل، ما يزيد حساسية الملف في الأسابيع المقبلة.





