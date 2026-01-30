فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

On stage in Barcelona, Pep Guardiola @pepteam speaks for the children of Gaza during the Act x Palestine charity event. Wearing a keffiyeh, he welcomes everyone with a ‘Salam Aleykoum.’



شهدت برشلونة مساء أمس الخميس مشاركة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على مسرح "بالاو سانت جوردي" ضمن فعالية "أكت × " الخيرية، التي نُظّمت لجمع تبرعات تُخصَّص لدعم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية قاعدية في فلسطين، بحسب الجهة المنظمة.وخلال ظهوره، ارتدى غوارديولا الكوفية ، واستقبل الجمهور بتحية "السلام عليكم"، قبل أن يوجّه قال فيها إنّه يتحدّث أطفال غزّة، داعيًا إلى عدم التعامل مع معاناة المدنيّين كخبر عابر، وإلى إبقاء الضغط الإنساني حاضرًا عبر الثقافة والفن.الفعالية جمعت فنانين وشهادات ورسائل مصوّرة، وتضمّن فقرات موسيقية ومداخلات لشخصيات ثقافية، فيما امتلأت القاعة بحضور جماهيري كبير.وأكد المنظمون أن الأموال ستذهب إلى مبادرات على عبر مسارات دعم مجتمعية، مع وعود بنشر معلومات دورية حول وجهة التمويل لضمان الشفافية.وتأتي المبادرة ضمن سلسلة فعاليات تضامنية في مدن مختلفة، وتهدف إلى ربط التضامن الثقافي بالدعم العملي، عبر تمويل برامج إغاثة وتعليم ودعم نفسي، مع التركيز على الوصول إلى المستفيدين مباشرة عبر شركاء محليين موثوقين.