4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة
كرة القدم

2026-01-30 | 00:43
فيديو - غوارديولا يرفع الصوت من أجل أطفال غزة

نُظّمت لجمع تبرعات لدعم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية في فلسطين

شهدت برشلونة مساء أمس الخميس مشاركة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على مسرح "بالاو سانت جوردي" ضمن فعالية "أكت × فلسطين" الخيرية، التي نُظّمت لجمع تبرعات تُخصَّص لدعم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية قاعدية في فلسطين، بحسب الجهة المنظمة.
وخلال ظهوره، ارتدى غوارديولا الكوفية الفلسطينية، واستقبل الجمهور بتحية "السلام عليكم"، قبل أن يوجّه كلمة قال فيها إنّه يتحدّث باسم أطفال غزّة، داعيًا إلى عدم التعامل مع معاناة المدنيّين كخبر عابر، وإلى إبقاء الضغط الإنساني حاضرًا عبر الثقافة والفن.
الفعالية جمعت فنانين وشهادات ورسائل مصوّرة، وتضمّن فقرات موسيقية ومداخلات لشخصيات ثقافية، فيما امتلأت القاعة بحضور جماهيري كبير.
وأكد المنظمون أن الأموال ستذهب إلى مبادرات على الأرض عبر مسارات دعم مجتمعية، مع وعود بنشر معلومات دورية حول وجهة التمويل لضمان الشفافية. 
وتأتي المبادرة ضمن سلسلة فعاليات تضامنية في مدن مختلفة، وتهدف إلى ربط التضامن الثقافي بالدعم العملي، عبر تمويل برامج إغاثة وتعليم ودعم نفسي، مع التركيز على الوصول إلى المستفيدين مباشرة عبر شركاء محليين موثوقين.




فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة
فيديو - برشلونة يتوّج بـ"الكأس الدولية"

