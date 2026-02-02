توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة

واصل المهاجم الإسباني فيران توريس تقديم موسمٍ لافت مع في 2025-26، بعدما بلغ رصيده 12 هدفًا خلال 20 مباراة في المسابقة.

وتُعد هذه الحصيلة الأعلى للاعبٍ إسباني مع برشلونة في موسم واحد من "لا ليغا" منذ بيدرو في موسم 2013-14 حين أنهى الدوري بـ 15 هدفًا خلال 37 مباراة، ما يضع توريس ضمن أفضل السجلات الحديثة داخل الفريق الكتالوني.

وجاءت أحدث بصمات توريس في فوز برشلونة (3-1) على إلتشي يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت أفضلية واضحة لبرشلونة وفرصًا عديدة، قبل أن ينجح في حسمها بثلاثية عززت موقعه في الصدارة.

وسجّل هدفًا وصنع آخر، فيما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الشوط الثاني، لتستمر النتائج الإيجابية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة من 22 مباراة، متقدمًا بفارق نقطة عن ، في سباق يبدو مفتوحا مع اقتراب الثلث الأخير من الموسم، بينما يمنح تألق توريس الجهاز الفني خيارًا هجوميًا إضافيًا ويعزز فرص الفريق في الحفاظ على النسق التهديفي محليًا.







