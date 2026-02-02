الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توريس يعيد &quot;البصمة الإسبانية&quot; لبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-02-01 | 21:24
توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة

واصل المهاجم الإسباني تقديم موسمٍ لافت مع برشلونة

واصل المهاجم الإسباني فيران توريس تقديم موسمٍ لافت مع برشلونة في الدوري الإسباني 2025-26، بعدما بلغ رصيده 12 هدفًا خلال 20 مباراة في المسابقة.
وتُعد هذه الحصيلة الأعلى للاعبٍ إسباني مع برشلونة في موسم واحد من "لا ليغا" منذ بيدرو رودريغيز في موسم 2013-14 حين أنهى الدوري بـ 15 هدفًا خلال 37 مباراة، ما يضع توريس ضمن أفضل السجلات الإسبانية الحديثة داخل الفريق الكتالوني.
وجاءت أحدث بصمات توريس في فوز برشلونة (3-1) على إلتشي يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت أفضلية واضحة لبرشلونة وفرصًا عديدة، قبل أن ينجح في حسمها بثلاثية عززت موقعه في الصدارة.
وسجّل لامين يامال هدفًا وصنع آخر، فيما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الشوط الثاني، لتستمر النتائج الإيجابية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة من 22 مباراة، متقدمًا بفارق نقطة عن ريال مدريد، في سباق يبدو مفتوحا مع اقتراب الثلث الأخير من الموسم، بينما يمنح تألق توريس الجهاز الفني خيارًا هجوميًا إضافيًا ويعزز فرص الفريق في الحفاظ على النسق التهديفي محليًا.



مقالات ذات صلة

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة
2026-01-29

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
2025-11-07

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

بصمات الموساد داخل لبنان؟! | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-12-24

بصمات الموساد داخل لبنان؟! | التفاصيل في النشرة المسائية

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة
2025-12-20

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة

رياضة

كرة القدم

فيران توريس

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف
"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
21:29

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

شهدت أروقة ملعب "ماني غارينشا" حالة من الفوضى والتوتر

21:29

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

شهدت أروقة ملعب "ماني غارينشا" حالة من الفوضى والتوتر

المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء
21:28

المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

دخل المهاجم المكسيكي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

21:28

المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

دخل المهاجم المكسيكي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي
21:28

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تعزيز سجله غير المسبوق

21:28

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تعزيز سجله غير المسبوق

اخترنا لك
فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
21:29
المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء
21:28
مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي
21:28
برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف
21:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026