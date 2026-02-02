"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال

يبدو أنّ "مسلسل بنزيما" يقترب من فصوله ، حيث بات رحيل المهاجم الفرنسي عن صفوف نادي جدّة مسألة وقت لا أكثر.

وتأتي هذه التطورات في ظل من الغضب الشديد سيطرت على اللاعب جراء عرض تجديد عقده الذي قدّمه "العميد"، والذي تضمّن بقاء راتبه كما هو دون زيادة، وهو ما اعتبره بنزيما "إهانة" دفعته لاتخاذ موقف حازم بالرفض تماماً.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ليكيب" ، فإنّ وجهة بنزيما التالية باتت محسومة تقريباً، حيث يقف اللاعب على أعتاب التوقيع لأحد أكبر منافسي فريقه الحالي، وهو نادي متصدّر الدوري السعودي.

وتشير التقارير إلى أنّ إدارة الهلال، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، تحرّكت بسرعة خاطفة لاستغلال التوتّر القائم وحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكّدت المصادر ذاتها أنّ المفاوضات مع المهاجم المخضرم صاحب الـ38 عاماً قد وصلت إلى مراحل متقدّمة للغاية، ومن المتوقّع أن تتمّ عمليّة الانتقال رسمياً خلال الأسبوع المقبل.

ورغم أنّ كفة "الزعيم" هي الأرجح، إلّا أنّ نادي يوفنتوس لا يزال يحاول اللعب بأوراقه الأخيرة، آملاً في استقطاب النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران - من العام الجاري، في محاولة يائسة لتعزيز صفوفه بخبرة "البنز".





