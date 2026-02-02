الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال

"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال
كرة القدم

2026-02-01 | 21:22
"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال

يبدو أنّ "مسلسل بنزيما" يقترب من فصوله الأخيرة، حيث بات رحيل المهاجم الفرنسي عن صفوف نادي الاتحاد جدّة مسألة وقت لا أكثر.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغضب الشديد سيطرت على اللاعب جراء عرض تجديد عقده الذي قدّمه "العميد"، والذي تضمّن بقاء راتبه كما هو دون زيادة، وهو ما اعتبره كريم بنزيما "إهانة" دفعته لاتخاذ موقف حازم بالرفض تماماً.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنّ وجهة بنزيما التالية باتت محسومة تقريباً، حيث يقف اللاعب على أعتاب التوقيع لأحد أكبر منافسي فريقه الحالي، وهو نادي الهلال متصدّر الدوري السعودي.
وتشير التقارير إلى أنّ إدارة الهلال، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، تحرّكت بسرعة خاطفة لاستغلال التوتّر القائم وحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكّدت المصادر ذاتها أنّ المفاوضات مع المهاجم المخضرم صاحب الـ38 عاماً قد وصلت إلى مراحل متقدّمة للغاية، ومن المتوقّع أن تتمّ عمليّة الانتقال رسمياً خلال الأسبوع المقبل. 
ورغم أنّ كفة "الزعيم" هي الأرجح، إلّا أنّ نادي يوفنتوس الإيطالي لا يزال يحاول اللعب بأوراقه الأخيرة، آملاً في استقطاب النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران - يونيو من العام الجاري، في محاولة يائسة لتعزيز صفوفه بخبرة "البنز".


"انتقام" بنزيما .. النجم الفرنسي يقترب من الهلال

رياضة

كرة القدم

كريم بنزيما

الهلال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء
مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي
برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف
21:27
