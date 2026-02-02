مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل تعزيز سجله غير المسبوق

واصل نادي تعزيز سجله غير المسبوق في تاريخ (البريميرليج)، مكرساً مقولة "مسرح الأحلام" عندما يتعلق الأمر بالتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول على ملعب "أولد ترافورد".

وتكشف الإحصائيات الرسمية عن رقم مذهل لـ " الحمر"، حيث لم يسبق للنادي أن خسر أي مباراة في الدوري على ملعبه التاريخي بعد إنهاء الشوط الأول متقدماً في النتيجة.

ويمتد هذا السجل الاستثنائي عبر 330 مباراة خاضها الفريق في هذه الظروف، محققاً خلالها 304 انتصارات مقابل 26 تعادلاً، فيما ظل سجل الهزائم خالياً تماماً بصفر هزيمة.

ويعكس هذا الرقم الاستمرارية الذهنية والشخصية القوية التي يتمتع بها على أرضه عبر مختلف الأجيال والمدربين، ما يجعل من "أولد ترافورد" حصناً منيعاً يصعب اختراقه بمجرد أن يضع الفريق قدمه على طريق الفوز في النصف الأول من اللقاء.

ويضع هذا الإنجاز "اليونايتد" في مكانة فريدة بين أندية النخبة في ، حيث يظل الفريق حافظ على هذا السجل النظيف من الهزائم في ملعبه بهذا الحجم من المباريات التاريخية، ما يمنح الجماهير واللاعبين ثقة مطلقة بمجرد سماع صافرة نهاية الشوط الأول والفريق متقدم بالنتيجة.







