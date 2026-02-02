المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

دخل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز تاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح اللاعب صاحب السجل الأفضل على الإطلاق في تنفيذ ركلات الجزاء دون إهدار أي منها في تاريخ المسابقة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها " "، فقد نجح مهاجم الحالي في الانفراد بالصدارة بعد تسجيله 12 ركلة جزاء من أصل 12 نفذها طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي، ليتفوق بذلك على قائمة من أساطير المسابقة الذين حافظوا على سجل نظيف من الإخفاقات.

وبذلك، تخطّى خيمينيز رقم يايا توريه الذي ظل طويلًا مرجعًا في "السجل المثالي" برصيد 11 من 11، فيما يأتي ديميتار برباتوف ضمن قائمة أصحاب العلامة الكاملة بواقع 9 من 9 وفق الجدول المنشور على المنصة الرسمية للمسابقة.

ويتوزّع سجل خيمينيز المثالي بين فترته مع وولفرهامبتون واندررز ومشواره الحالي مع فولهام، ما يبرز ثباته الذهني في لحظات الضغط أكثر من كونه فترة تألّق قصيرة.

كما تضمّ قائمة أصحاب النسب الكاملة أسماء مثل روبن نيفيز وكريس وود ضمن سجلات مثالية بعدد محاولات أقل، لكن خيمينيز الآن هو الأكثر تسجيلًا من دون خطأ، وهذه هي نقطة التميّز الحاسمة في رقمه الجديد.







