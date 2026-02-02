الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء
A-
A+

كرة القدم

2026-02-01 | 21:28
المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

دخل المهاجم المكسيكي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

دخل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح اللاعب صاحب السجل الأفضل على الإطلاق في تنفيذ ركلات الجزاء دون إهدار أي منها في تاريخ المسابقة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها "بي بي سي سبورت"، فقد نجح مهاجم فولهام الحالي في الانفراد بالصدارة بعد تسجيله 12 ركلة جزاء من أصل 12 نفذها طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي، ليتفوق بذلك على قائمة من أساطير المسابقة الذين حافظوا على سجل نظيف من الإخفاقات.  
وبذلك، تخطّى خيمينيز رقم يايا توريه الذي ظل طويلًا مرجعًا في "السجل المثالي" برصيد 11 من 11، فيما يأتي ديميتار برباتوف ضمن قائمة أصحاب العلامة الكاملة بواقع 9 من 9 وفق الجدول المنشور على المنصة الرسمية للمسابقة. 
ويتوزّع سجل خيمينيز المثالي بين فترته مع وولفرهامبتون واندررز ومشواره الحالي مع فولهام، ما يبرز ثباته الذهني في لحظات الضغط أكثر من كونه فترة تألّق قصيرة. 
كما تضمّ قائمة أصحاب النسب الكاملة أسماء مثل روبن نيفيز وكريس وود ضمن سجلات مثالية بعدد محاولات أقل، لكن خيمينيز الآن هو الأكثر تسجيلًا من دون خطأ، وهذه هي نقطة التميّز الحاسمة في رقمه الجديد.



مقالات ذات صلة

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء
2025-11-12

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا
2025-11-11

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
2025-12-27

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"
2025-11-23

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"

المهاجم المكسيكي ينفرد برقم ركلات الجزاء

رياضة

كرة القدم

راؤول خيمينيز

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
21:29

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

شهدت أروقة ملعب "ماني غارينشا" حالة من الفوضى والتوتر

21:29

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

شهدت أروقة ملعب "ماني غارينشا" حالة من الفوضى والتوتر

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي
21:28

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تعزيز سجله غير المسبوق

21:28

مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد تعزيز سجله غير المسبوق

برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف
21:27

برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف

دخل برشلونة تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

21:27

برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف

دخل برشلونة تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

اخترنا لك
فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
21:29
مانشستر يونايتد يواصل تحصين رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي
21:28
برشلونة أول فريق في الدوريات الكبرى يمتلك 6 هدافين بعشرة أهداف
21:27
توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة
21:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026