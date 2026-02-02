فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

تهجم جماهير على اللاعب فيليبي ميلو وقام بالبصق ضدهم في الدوري البرازيلي😳👀



شهدت أروقة ملعب "ماني غارينشا" في من الفوضى والتوتر قبيل انطلاق القمة المرتقبة في نهائي "السوبركوبا ري" بين وكورينثيانز مساء أمس الأحد الذي انتهى الى فوز الأخير (2-0).وتداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام برازيلية مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية عنيفة اندلعت قرب منصة الإعلام، كان طرفها اللاعب المخضرم فيليبي ميلو وأحد مشجعي نادي كورينثيانز.وبدأ الموقف حينما تعرض ميلو لاستفزازات لفظية من المشجع أثناء نزوله من الدرج، ما دفع به للدخول في سجال حاد وتبادل كلمات بلهجة مرتفعة.وأفادت التقارير أنّ الموقف كاد يتطوّر إلى احتكاك جسدي لولا تدخّل الحاضرين في الموقع لاحتواء الأزمة وفض الاشتباك، وكان المشّجع قد حاول "البصق" باتجاه ميلو خلال المشادة، وهو ما دفع للابتعاد سريعاً عن منطقة النزاع لتجنب تفاقم الأمور.وعلى الرغم من حالة الصخب التي سادت المكان، انتهى الموقف دون الحاجة لتدخل الشرطة أو تسجيل بلاغات رسمية، حيث عاد المشجع إلى المدرجات بعد هدوء الأوضاع.