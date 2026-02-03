الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى في صفقة قياسية

دخل المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيت تاريخ نادي رين من أوسع أبوابه، بعدما أتم انتقاله إلى في صفقة قياسية بلغت قيمتها 63 مليون ، ليصبح بذلك اللاعب "الأغلى رحيلاً" في تاريخ النادي الفرنسي العريق.

وتجاوزت صفقة جاكيت الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً النجم البلجيكي جيريمي دوكو عند انتقاله إلى ، ما يعكس القيمة الفنية العالية والطلب المتزايد على المدافع الشاب في السوق الأوروبية.

وبهذا الانتقال، أعاد جاكيت ترتيب قائمة الصادرات التاريخية لنادي رين، والتي شهدت بروز أسماء عالمية في السنوات ، وتأتي قائمة أغلى 5 مبيعات في تاريخ النادي الفرنسي على الشكل التالي

1. جيريمي جاكيت (فرنسا): 63 مليون يورو.

2. جيريمي دوكو (بلجيكا): 60 مليون يورو.

3. ديزيري دويه (فرنسا): 50 مليون يورو.

4. نايف أكرد (المغرب): 35 مليون يورو.

5. عثمان ديمبيلي (فرنسا): 35 مليون يورو.

وتؤكد هذه الأرقام نجاح استراتيجية رين في تطوير المواهب الشابة وتحويلها إلى صفقات استثمارية ضخمة، حيث بات النادي وجهة رئيسية لكبار كشافي الأندية الأوروبية.

وتُعد صفقة جاكيت تحديداً لافتة للنظر كونها تتعلق بمركز قلب الدفاع، ما يبرز نضجه التكتيكي وقدراته التي جعلت الأندية تتسابق لكسر حاجز الـ 60 مليون يورو للحصول على خدماته.





