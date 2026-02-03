تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

استيقظت مدينة على واقعة تخريب طالت الجدارية المرسومة تكريمًا للأخوين إيناكي ويليامز ونيكو ويليامز، بعدما جرى تشويه العمل الفني بطلاء داكن وكتابات مسيئة امتدت فوق وجهي اللاعبين وأجزاء من الخلفية.

وأظهرت الصور المتداولة أنّ التخريب لم يقتصر على الخربشة، بل تعمّد طمس ملامح الجدارية التي ارتبطت بالاحتفاء بإنجاز أتلتيك بلباو في 2024 وبالنسخة الموثّقة على الجدار.

وظهر على الجدارية، كتابات حملت طابعًا تحريضيًا، مع عبارات مثل "يقضون وقتًا أطول في التهريج من لعب " و"يا مدريديّين إسبان، اخرجوا من بلباو".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت الجدارية نفسها في منطقة لوتشانا باراكالدو القريبة من بلباو خلال الفترة الماضية، ما حوّل العمل من رمز احتفاء إلى رسائل جماهيرية مشحونة كلما ارتفعت حدة التوتر حول اللاعبين ودورهم داخل الفريق.





