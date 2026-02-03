تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

عاجل
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو
A-
A+

كرة القدم

2026-02-03 | 00:23
تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

استيقظت مدينة بلباو على واقعة تخريب جديدة

استيقظت مدينة بلباو على واقعة تخريب جديدة طالت الجدارية المرسومة تكريمًا للأخوين إيناكي ويليامز ونيكو ويليامز، بعدما جرى تشويه العمل الفني بطلاء داكن وكتابات مسيئة امتدت فوق وجهي اللاعبين وأجزاء من الخلفية.
وأظهرت الصور المتداولة أنّ التخريب لم يقتصر على الخربشة، بل تعمّد طمس ملامح الجدارية التي ارتبطت بالاحتفاء بإنجاز أتلتيك بلباو في كأس الملك 2024 وبالنسخة الموثّقة على الجدار. 
وظهر على الجدارية، كتابات حملت طابعًا تحريضيًا، مع عبارات مثل "يقضون وقتًا أطول في التهريج من لعب كرة القدم" و"يا مدريديّين إسبان، اخرجوا من بلباو".
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت الجدارية نفسها في منطقة لوتشانا باراكالدو القريبة من بلباو خلال الفترة الماضية، ما حوّل العمل من رمز احتفاء رياضي إلى ساحة رسائل جماهيرية مشحونة كلما ارتفعت حدة التوتر حول اللاعبين ودورهم داخل الفريق.


مقالات ذات صلة

الاخوين الصباغ في "انا وجيفارا" يستذكرون حضور زياد الرحباني قبل 20 سنة
2025-12-22
Play

الاخوين الصباغ في "انا وجيفارا" يستذكرون حضور زياد الرحباني قبل 20 سنة

سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس
2025-12-03

سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
2025-12-27

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو
2025-12-09

يستعدّ لدخول الدوري الكندي مستنسخاً أتلتيك بلباو

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

رياضة

كرة القدم

إيناكي ويليامز

نيكو ويليامز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام

اقرأ ايضا في كرة القدم

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري
00:26

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

00:26

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

اخترنا لك
ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري
00:26
قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25
الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24
رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام
00:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026