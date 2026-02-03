ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

عاجل
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري
A-
A+

كرة القدم

2026-02-03 | 00:26
ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

وقّع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام اتفاق شراكة حصرية مع شركة فاناتيكس يتيح طرح مجموعة جديدة من المقتنيات الرسمية الموقّعة وبطاقات كرة قدم تحمل توقيعه، ضمن توسّع الشركة في سوق المقتنيات والبطاقات الرياضية المرتبطة بكرة القدم.  
وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستظهر بطاقات بيكهام الموقّعة للمرة الأولى داخل إصدار توبس، بريمير ليغ كروم 2026، على أن يبدأ توفرها اعتبارًا من الخميس 5 شباط - فبراير، ما يمنح جامعي البطاقات موعدا محددًا لانطلاق المنتجات الجديدة في الأسواق.
كما يشمل التعاون نطاقًا أوسع من البطاقات، إذ يمتد إلى منتجات أخرى مثل الملصقات وفعاليات حضور ولقاءات مباشرة، إلى جانب توزيع المقتنيات الموقّعة والمواد التذكارية التي تحمل عبارات أو “إهداءات” خاصة على القطع. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت عززت فيه فاناتيكس حضورها في كرة القدم عبر شراكات وحقوق إنتاج بطاقات لممتلكات كروية بارزة، ما يجعل إضافة بيكهام، بصفته أحد أكثر الأسماء تأثيرًا وشهرة عالميًا، ورقة قوية في سباق المقتنيات.



مقالات ذات صلة

ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين
2026-01-21

ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين

تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين
2026-01-10

تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين

دعم الجيش مرهون بالموقف الأميركي وخطة حصرية السلاح ( الشرق الأوسط)
2026-01-29

دعم الجيش مرهون بالموقف الأميركي وخطة حصرية السلاح ( الشرق الأوسط)

"لكسر عقد حصرية السلاح" مصر تتدخل!
2026-01-18

"لكسر عقد حصرية السلاح" مصر تتدخل!

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

رياضة

كرة القدم

ديفيد بيكهام

فاناتيكس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

اقرأ ايضا في كرة القدم

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو
00:23

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

استيقظت مدينة بلباو على واقعة تخريب جديدة

00:23

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو

استيقظت مدينة بلباو على واقعة تخريب جديدة

اخترنا لك
قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25
الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24
تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو
00:23
رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام
00:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026