ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية مع شركة فاناتيكس يتيح طرح من المقتنيات الرسمية الموقّعة وبطاقات كرة قدم تحمل توقيعه، ضمن توسّع الشركة في سوق المقتنيات والبطاقات الرياضية المرتبطة بكرة القدم.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستظهر بطاقات بيكهام الموقّعة للمرة الأولى داخل إصدار توبس، بريمير ليغ كروم 2026، على أن يبدأ توفرها اعتبارًا من الخميس 5 شباط - فبراير، ما يمنح جامعي البطاقات موعدا محددًا لانطلاق المنتجات الجديدة في الأسواق.

كما يشمل التعاون نطاقًا أوسع من البطاقات، إذ يمتد إلى منتجات أخرى مثل الملصقات وفعاليات حضور ولقاءات مباشرة، إلى جانب توزيع المقتنيات الموقّعة والمواد التذكارية التي تحمل عبارات أو “إهداءات” خاصة على القطع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت عززت فيه فاناتيكس حضورها في عبر شراكات وحقوق إنتاج بطاقات لممتلكات كروية بارزة، ما يجعل إضافة بيكهام، بصفته أحد أكثر الأسماء تأثيرًا وشهرة عالميًا، ورقة قوية في سباق المقتنيات.







