الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - نيمار العائد من الإصابة يصل تدريبات سانتوس راقصاً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نيمار العائد من الإصابة يصل تدريبات سانتوس راقصاً
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 00:19
فيديو - نيمار العائد من الإصابة يصل تدريبات سانتوس راقصاً

وصل إلى تدريبات نادي سانتوس راقصاً

تناولت العديد من حسابات الرياضة على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر نيمار جونيور وهو يصل إلى تدريبات نادي سانتوس راقصاً، استعدادًا لأول ظهور رسمي له هذا العام في بطولة باوليستاو بعد عودته من الإصابة، وسط أجواء حماسية من الجماهير.
وشارك نيمار الشوط الثاني من مباراة سانتوس الرابعة في باوليستاو ضد فيلو كلوب، والتي انتهت (6-0)، وهو الفوز الأول في 4 مباريات.
ويعتبر نيمار عودته جزءاً من استعداداته لتحقيق هدفه الأكبر لهذا الموسم وهو المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في بداية العام.



مقالات ذات صلة

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان
2025-12-05

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان

راقصة أوكرانية تدخل موسوعة غينيس بإنجاز غير مسبوق في الرقص الشرقي
2026-02-04

راقصة أوكرانية تدخل موسوعة غينيس بإنجاز غير مسبوق في الرقص الشرقي

الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق
2026-01-21

الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق

طوابير العائدين.. من لبنان الى سوريا
2025-12-28

طوابير العائدين.. من لبنان الى سوريا

فيديو - نيمار العائد من الإصابة يصل تدريبات سانتوس راقصاً

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

سانتوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - "فالنتاين" في المدرجات
فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

اخترنا لك
حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026