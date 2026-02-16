فيديو - نيمار العائد من الإصابة يصل تدريبات سانتوس راقصاً

تناولت العديد من حسابات الرياضة على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر نيمار جونيور
وهو يصل إلى تدريبات نادي سانتوس راقصاً، استعدادًا لأول ظهور رسمي له هذا العام في بطولة باوليستاو بعد عودته من الإصابة، وسط أجواء حماسية من الجماهير.
وشارك نيمار الشوط الثاني من مباراة سانتوس الرابعة في باوليستاو ضد فيلو كلوب، والتي انتهت (6-0)، وهو الفوز الأول في 4 مباريات.
ويعتبر نيمار عودته جزءاً من استعداداته لتحقيق هدفه الأكبر لهذا الموسم وهو المشاركة في كأس العالم
2026 مع منتخب البرازيل
، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في بداية العام.