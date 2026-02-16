فيديو - "فالنتاين" في المدرجات

Valentine’s tifo, Slavia Prague style ♥️ pic.twitter.com/yJmUjTAoiG — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 14, 2026

خطفت جماهير سلافيا براغ التشيكي الأنظار بلوحة فنية استثنائية (تيفو) جسدت معاني الحب والوفاء لناديها، وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقها بمضيفه نادي كارفينا على ملعب "ميستسكي ستاديون"، تزامناً مع احتفالات .ولم تكن المباراة مجرد محطة رياضية في الدوري التشيكي ، بل تحولت إلى مهرجان بصري عكس الرابطة القوية بين النادي وجماهيره العريضة التي زحفت خلفه لمساندته خارج القواعد.فقد رسمت الجماهير لوحة "تيفو" ضخمة غطت المدرج المخصص لها، حيث ظهرت يدان تتشابكان لتشكيل هيئة قلب كبير، يتوسط خلفية مخططة باللونين الأحمر والأبيض، وهما اللونان التاريخيان للنادي.وما زاد من جمالية المشهد استخدام "الشماريخ" والألعاب النارية داخل حدود القلب المرسوم، ما أعطى انطباعاً بأن القلب ينبض بالنيران المتوهجة وسط تصفيق حار وهتافات هزت أركان الملعب.ورفعت الجماهير لافتة باللغة التشيكية حملت عبارة " التالية: أبطال الدوري"، في إشارة واضحة لطموحات الفريق الكبيرة هذا الموسم.على الصعيد الميداني، لم يخذل لاعبو سلافيا براغ جماهيرهم الوفية، حيث نجحوا في ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى انتصار ثمين (٣-١).