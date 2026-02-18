فيديو - مصارعة بدلاً من كرة القدم

Just 5 minutes into his debut for Zenit, Jhon Duran did this 😭😭😭😭 pic.twitter.com/4I2lneLXPN — george (@StokeyyG2) February 17, 2026

لم ينتظر المهاجم الكولومبي جون طويلاً ليثير الجدل في محطته الجديدة مع نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، إذ شهدت الدقائق الأولى من ظهوره الأول حادثة غريبة كادت أن تنهي مشواره في اللقاء بعد خمس دقائق فقط من البداية.فخلال مباراة ودية جمعت فريقه الجديد بنادي شنجهاي بورت الصيني، تحوّل صراع على الكرة بين دوران ومدافع الفريق الخصم إلى عنيف، حيث قام النجم الكولومبي بجذب المدافع من رقبته وإسقاطه أرضاً بطريقة تشبه حركات المصارعة أكثر من .ورغم خطورة التصرّف الذي هدّد بطرده، إلّا أن الحكم آثر استكمال اللعب دون اتخاذ إجراء تأديبي نظراً للطابع الودي للمباراة التي انتهت بفوز زينيت بسداسية نظيفة.وتعكس هذه الواقعة التخبط التي تلازم مسيرة اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاماً، الذي كان أحد أبرز مواهب الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، وتهافتت عليه أندية مثل تشيلسي ووست هام.وانتقل دوران في صفقة قياسية إلى النصر السعودي مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني، حيث نجح تهديفياً، إلا أن محطاته التالية اتسمت بعدم الاستقرار، بدءاً من تجربة قصيرة في تركيا مع فنربخشة لم يحقق فيها النجاح المأمول، وصولاً إلى فشل انتقاله للدوري الفرنسي بسبب سقف رواتبه الضخم.ووجد الدولي الكولومبي نفسه الآن في الدوري الروسي، الذي يغيب عن الساحة الأوروبية بسبب الدولية، إلا أن سلوكياته المندفعة وكثرة تنقلاته بين الأندية، تثير القلق حول قدرته الانضباط لمواصلة مسيرته كأحد الأسماء الواعدة في عالم الساحرة المستديرة.