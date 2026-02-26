الأخبار
ميسي يفرض سياسة "النأي بالنفس" عن سباق رئاسة برشلونة

ميسي يفرض سياسة &quot;النأي بالنفس&quot; عن سباق رئاسة برشلونة
كرة القدم

2026-02-26 | 02:13
ميسي يفرض سياسة "النأي بالنفس" عن سباق رئاسة برشلونة

موقف حاسم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

كشف الصحفي لويس روخو، في تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانيّة، عن الموقف الحاسم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه سباق رئاسة نادي برشلونة المرتقب. 
وأكد روخو أن ميسي رفض بشكل قاطع كافة محاولات التواصل التي بادر بها أكثر من مرشّح في الحملات الانتخابيّة، مشدّداً على رغبته الأكيدة في الابتعاد الكامل عن المشهد وعدم الانخراط في التوازنات السياسيّة للنادي بأيّ شكل من الأشكال.
ووفقاً للتقرير، فإنّ ميسي لم يتجاوب مع مساعي المرشّح فيكتور فونت للتواصل معه، كما قوبلت محاولة مماثلة من المرشح مارك سيريا بالرفض التامّ من جانب قائد "التانغو".
ونقلت الرواية الصحفية عن مصادر مقرّبة من اللاعب دهشته العميقة من إقحام اسمه وصورته في الدعاية الانتخابيّة، بما في ذلك تعليق لافتات تحمل عبارات مرتبطة به دون موافقة مسبقة منه.
وأوضحت المصادر أنّ ميسي يصرّ على الحفاظ على مسافة واضحة وحياديّة تامّة من جميع الأطراف المتنافسة، لتجنّب إعطاء أيّ انطباع يوحي بدعمه لمرشّح على حساب آخر. 
ويأتي هذا الموقف الصارم من "البرغوث" ليضع حدّاً لمحاولات استثمار إرثه الرياضي في الصراعات الانتخابيّة، مؤكّداً أنّ علاقته بالنادي الكتالوني تظلّ أسمى من التجاذبات الإداريّة.



مقالات ذات صلة

رومانسية هادئة في "عيد الحب": ميسي يخطف الأنظار بهدية لأنتونيلا
2026-02-15

رومانسية هادئة في "عيد الحب": ميسي يخطف الأنظار بهدية لأنتونيلا

شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand
2026-01-06

شراكة تسويقية "تاريخية" بين ميسي وJordan Brand

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"
2026-01-24

فيديو - فونت يفتح النار: تشافي خُدع و"سنعيد ميسي"

ميسي يفرض سياسة "النأي بالنفس" عن سباق رئاسة برشلونة

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

برشلونة

