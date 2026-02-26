إنجاز تاريخي لنادي بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا

واصل نادي بودو غليمت النرويجي كتابة التاريخ وترسيخ حضوره الاستثنائي في المنافسات القاريّة خلال هذا الموسم، مسجّلاً رقماً قياسيّاً لافتاً في تاريخ مسابقة .

فقد بات الفريق النرويجي أول نادٍ من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية، ينجح في تحقيق أربع انتصارات متتالية خلال حملة أوروبية واحدة أمام منافسين ينتمون حصراً إلى نخبة هذه الدوريات القويّة.

ويعيد هذا الفعل الكروي غير المسبوق إلى الأذهان الإنجاز التاريخي لنادي أياكس أمستردام الهولندي خلال موسم 1971-1972، وهو الموسم المجيد الذي شهد تتويج الفريق الهولندي بلقب كأس .

وتكتسب سلسلة انتصارات بودو غليمت الحالية أهميّة مضاعفة بالنظر إلى حجم الأندية التي نجح في التفوّق عليها ميدانياًّ، حيث شملت قائمة المنافسين أسماء من العيار الثقيل في القارة، وتضمّنت التغلّب الباهر على وأتلتيكو ، إلى جانب التفوّق الصريح على إنتر في مواجهتين.

وتعكس هذه الأرقام الاستثنائيّة والنتائج الإيجابيّة المتتالية التطوّر الملحوظ في أداء بودو غليمت، وتمثّل قفزة نوعيّة هائلة تعزّز من مكانة النادي النرويجي، كما تؤكّد قدرته الفائقة والمستمرّة على مجاراة أقوى المدارس الكرويّة ومنافستها بصلابة.





