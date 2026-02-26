الأخبار
إنجاز تاريخي لنادي بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا

إنجاز تاريخي لنادي بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

2026-02-26 | 02:15
إنجاز تاريخي لنادي بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا

واصل نادي بودو غليمت النرويجي كتابة التاريخ

واصل نادي بودو غليمت النرويجي كتابة التاريخ وترسيخ حضوره الاستثنائي في المنافسات القاريّة خلال هذا الموسم، مسجّلاً رقماً قياسيّاً لافتاً في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.
فقد بات الفريق النرويجي أول نادٍ من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية، ينجح في تحقيق أربع انتصارات متتالية خلال حملة أوروبية واحدة أمام منافسين ينتمون حصراً إلى نخبة هذه الدوريات القويّة.
ويعيد هذا الفعل الكروي غير المسبوق إلى الأذهان الإنجاز التاريخي لنادي أياكس أمستردام الهولندي خلال موسم 1971-1972، وهو الموسم المجيد الذي شهد تتويج الفريق الهولندي بلقب كأس أوروبا
وتكتسب سلسلة انتصارات بودو غليمت الحالية أهميّة مضاعفة بالنظر إلى حجم الأندية التي نجح في التفوّق عليها ميدانياًّ، حيث شملت قائمة المنافسين أسماء من العيار الثقيل في القارة، وتضمّنت التغلّب الباهر على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، إلى جانب التفوّق الصريح على إنتر ميلان في مواجهتين.
وتعكس هذه الأرقام الاستثنائيّة والنتائج الإيجابيّة المتتالية التطوّر الملحوظ في أداء بودو غليمت، وتمثّل قفزة نوعيّة هائلة تعزّز من مكانة النادي النرويجي، كما تؤكّد قدرته الفائقة والمستمرّة على مجاراة أقوى المدارس الكرويّة ومنافستها بصلابة.


