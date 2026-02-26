فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

Update from woke socialist Wales.



Violence erupted late on in the U14s match between Aberkenfig BGC and Trefelin BGC on Saturday as adults ran out onto the pitch and became involved in a physical altercation. pic.twitter.com/b4b4arrn5D — Martin in Monmouthshire (@MartinMonmouth) February 23, 2026

اضطر حكم مباراة فئة تحت 14 عاماً، التي جمعت بين فريقي أبيركنفيغ وتريفيلين في منطقة توندو ببريدجند جنوب ويلز، إلى اتخاذ قرار حاسم بإلغاء اللقاء قبل نهايته الرسمية.وجاء هذا الإجراء عقب اندلاع عنيف ومفاجئ بين عدد من البالغين المتواجدين على خط التماس في الدقائق من عمر المباراة، حيث تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام لبعض الأفراد لأرضية الملعب، وسط محاولات يائسة لفض النزاع واستعادة النظام المفقود.وأفادت التغطية الإعلامية المحلية بأن شرارة الفوضى بدأت عقب قرار تحكيمي متأخر تضمن إشهار بطاقة طرد في وجه أحد لاعبي فريق تريفيلين، ما أدى إلى تصاعد التوترات خارج المستطيل الأخضر.وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مشهداً مؤثراً للاعبين صغار يركضون باتجاه موقع الاشتباك في محاولة لإيقاف العنف قبل أن يعلن الحكم إنهاء المباراة.وأكد نادي تريفيلين في بيان رسمي عدم إقراره لهذا السلوك غير الرياضي، معلناً عن فتح تحقيق داخلي شامل بالتوازي مع انتظار تقارير مسؤولي الدوري.كما أشار الويلزي إلى إبلاغه بالواقعة، مؤكداً بدء تحقيقات كاملة للوقوف على كافة الملابسات وتحديد الإجراءات الانضباطية الرادعة بحق المتورطين، لضمان حماية ملاعب الناشئين من مثل هذه التجاوزات الصادمة.