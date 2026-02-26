فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

‘Just the smell of weed in the tunnel is the only thing we noticed different…’



Preston manager Paul Heckingbottom in his post match interview after his side drew to Swansea who brought Snoop Dogg out 😂😂 pic.twitter.com/srHmWAyNgj — george (@StokeyyG2) February 25, 2026

أثار بول هيكينغبوتوم، نادي بريستون نورث إند، موجة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية عقب تعادل فريقه بهدف لمثله أمام سوانزي سيتي ضمن منافسات "التشامبيونشيب".وجاء هذا الصخب مدفوعاً بتصريح ساخر أدلى به المدرب تعليقاً على الحضور الاستثنائي للنجم العالمي سنوب دوغ، الذي تواجد في مدرجات الملعب بصفته مستثمراً وشريكاً في ملكية النادي الويلزي.وذكر هيكينغبوتوم في حديثه بعد اللقاء أن "الاختلاف الوحيد" الذي لفت انتباهه قبل انطلاق المواجهة كان رائحة القنب المنبعثة في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، وهو تعليق اعتُبر مزحة جريئة مرتبطة بالصورة الذهنية العامة للفنان الأميركي.وكان معقل سوانزي قد شهد أجواءً احتفالية صاخبة لاستقبال سنوب دوغ، الذي دخل وسط حرس شرف من الأطفال وتفاعل جماهيري كبير، في استعراضي غير مألوف في .ورغم انتهاء المباراة بتعادل قاتل لصالح سوانزي في الدقيقة الخامسة والتسعين، إلا أن كلمات مدرب بريستون "الخارجة عن النص" خطفت الأضواء من النتيجة، خاصة وأنها تزامنت مع الظهور الأول للنجم العالمي كمالك رسمي.