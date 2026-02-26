الأخبار
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور &quot;سنوب دوغ&quot;
كرة القدم

2026-02-26 | 02:19
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

أثار بول هيكينغبوتوم، مدرب نادي بريستون نورث إند، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية عقب تعادل فريقه بهدف لمثله أمام سوانزي سيتي ضمن منافسات دوري "التشامبيونشيب". 
وجاء هذا الصخب مدفوعاً بتصريح ساخر أدلى به المدرب تعليقاً على الحضور الاستثنائي للنجم العالمي سنوب دوغ، الذي تواجد في مدرجات الملعب بصفته مستثمراً وشريكاً في ملكية النادي الويلزي.
وذكر هيكينغبوتوم في حديثه بعد اللقاء أن "الاختلاف الوحيد" الذي لفت انتباهه قبل انطلاق المواجهة كان رائحة القنب المنبعثة في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، وهو تعليق اعتُبر مزحة جريئة مرتبطة بالصورة الذهنية العامة للفنان الأميركي.
وكان معقل سوانزي قد شهد أجواءً احتفالية صاخبة لاستقبال سنوب دوغ، الذي دخل الميدان وسط حرس شرف من الأطفال وتفاعل جماهيري كبير، في مشهد استعراضي غير مألوف في الكرة البريطانية.
ورغم انتهاء المباراة بتعادل قاتل لصالح سوانزي في الدقيقة الخامسة والتسعين، إلا أن كلمات مدرب بريستون "الخارجة عن النص" خطفت الأضواء من النتيجة، خاصة وأنها تزامنت مع الظهور الأول للنجم العالمي كمالك رسمي.



فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

رياضة

كرة القدم

بول هيكينغبوتوم

بريستون نورث

سنوب دوغ

Aljadeed
