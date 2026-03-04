الكونت دراكولا وحيٌ لقميص نادي روماني

زيّنه بصورة فلاد الثالث "المخوزِق" أو فلاد دراكولا

أطلق نادي كينديا تارغوفيشتِه ، الناشط في الدرجة الثانية، قميصا جديدا أثار اهتمام المتابعين، بعدما زيّنه بصورة فلاد الثالث "المخوزِق"، أو فلاد دراكولا، الشخصية التاريخية التي ارتبط اسمها بمدينة تارغوفيشتِه في القرن الخامس عشر.

فلاد المخوزق، الذي حكم إمارة ولاشيا في القرن الخامس عشر، يُعد من أبرز الشخصيات التاريخية في ، وقد استُلهمت سيرته لاحقًا في الأدب العالمي، حيث شكّل مصدر الإلهام لشخصية الكونت دراكولا في رواية الكاتب الإيرلندي برام ستوكر الصادرة عام 1897.

القميص الجديد يعكس ارتباط النادي بهوية مدينته وتاريخها، مستثمرًا الإرث الثقافي والسياحي المرتبط بفلاد دراكولا، في خطوة جمعت بين والتاريخ المحلي، وأعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الشرقية.







