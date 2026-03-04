عاجل
الكونت دراكولا وحيٌ لقميص نادي روماني

الكونت دراكولا وحيٌ لقميص نادي روماني
كرة القدم

2026-03-04 | 01:17
الكونت دراكولا وحيٌ لقميص نادي روماني

زيّنه بصورة فلاد الثالث "المخوزِق" أو فلاد دراكولا

أطلق نادي كينديا تارغوفيشتِه الروماني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، قميصا جديدا أثار اهتمام المتابعين، بعدما زيّنه بصورة فلاد الثالث "المخوزِق"، أو فلاد دراكولا، الشخصية التاريخية التي ارتبط اسمها بمدينة تارغوفيشتِه في القرن الخامس عشر.
فلاد المخوزق، الذي حكم إمارة ولاشيا في القرن الخامس عشر، يُعد من أبرز الشخصيات التاريخية في رومانيا، وقد استُلهمت سيرته لاحقًا في الأدب العالمي، حيث شكّل مصدر الإلهام لشخصية الكونت دراكولا في رواية الكاتب الإيرلندي برام ستوكر الصادرة عام 1897.
القميص الجديد يعكس ارتباط النادي بهوية مدينته وتاريخها، مستثمرًا الإرث الثقافي والسياحي المرتبط بفلاد دراكولا، في خطوة جمعت بين كرة القدم والتاريخ المحلي، وأعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في أوروبا الشرقية.

 

